Lautaro ora è un caso, tifosi Inter hanno la soluzione

Non era lui il prescelto per far cassa. L’Inter vede scompaginare la propria strategia dopo le parole di Alejandro Camaño, il procuratore di Lautaro Martinez, che ha rispedito al mittente le proposte di rinnovo e che ha fatto capire che conviene cedere subito l’argentino per non vederlo andar via gratis a scadenza contratto, nel 2023. I nerazzurri avevano deciso di sacrificare Hakimi come top-player da immolare per far rientrare i conti, ma Lautaro era al centro del progetto.

Su Lautaro Martinez ci sono Barcellona ed Atletico Madrid

Il pericolo viene dalla Spagna: c’è da respingere in particolare le sirene dell’Atletico di Simeone, più avanti di Real e Barça. Due gli assi nella manica dell’Inter per trattenere il suo gioiello: si chiamano Simone e Romelu. Inzaghi non ha nessuna intenzione di privarsi dell’argentino e il legame con Lukaku ormai è noto a tutti, entrambi proveranno a fare pressioni su Lautaro perchè resti in nerazzurro ma intanto le parole del procuratore dell’attaccante hanno spinto il club a cominciare a pensare a un’alternativa. Primi passi per Raspadori, in calo la candidatura di Muriel.

I tifosi prendono le distanze da Lautaro

Fioccano le reazioni dei tifosi su twitter: “Però se le dichiarazioni sono vere Martinez ha un po’ stancato… Che il procuratore trovi 90 milioni e tanti saluti…” o anche: “Pagare moneta vedere cammello”, oppure: “90 milioni o nulla”. C’è chi scrive: “Ormai stiamo già elaborando il lutto della cessione di Hakimi. Non sia mai vendono Lautaro al suo posto, o entrambi, qui sarà una carneficina” o anche: “Il tuo procuratore parla troppo … Peccato sia lo stesso di Hakimi”. Non manca chi invece si dice pronto all’addio all’argentino: “è evidente che la cessione meno dolorosa è quella di Lautaro, il quale sembra che non abbia tutta questa voglia di rinnovare. Quindi che resti Hakimi, che di esterni/terzini come lui non ce ne sono” e infine: “Per sostituire Lautaro punterei su Insigne…con Lukaku lo vedrei bene”.

SPORTEVAI | 11-06-2021 09:21