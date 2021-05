Inter, anche Lautaro in partenza? Il sostituto non convince

Nonostante il maxi prestito di OakTree, la situazione finanziaria dell’Inter resta delicata. Conte ha già salutato tutti e Hakimi sembra destinato a partire, soprattutto se dovesse arrivare sul serio l’offerta “irrinunciabile” da parte del Paris Saint-Germain, ventilata da alcuni organi di stampa. L’esterno marocchino, però, potrebbe non essere il solo a dover fare le valigie e a lasciare a malincuore Milano. Si parla, infatti, di un ulteriore sacrificio eccellente: Lautaro Martinez.

Inter, voci su cessione Lautaro

È Tuttosport a scrivere del possibile addio del ‘Toro’ a fronte di una proposta allettante. Due, in particolare, le squadre che hanno chiesto informazioni sul suo conto: Real e Atletico, per un derby madrileno di mercato tutto da vivere. L’asta tra le due formazioni iberiche potrebbe contribuire a far aumentare il prezzo di vendita dell’attaccante: se una delle due offerenti dovesse spingersi a 80 o addirittura a 90 milioni di euro, Lautaro Martinez potrebbe essere davvero sacrificato da parte del club nerazzurro.

Inter, c’è già il sostituto di Lautaro

Che la cessione dell’argentino sia in qualche modo in preventivo lo dimostra anche il fatto che i dirigenti dell’Inter hanno già individuato il sostituto. Sempre Tuttosport scrive infatti a proposito di un interesse sempre più marcato per Giacomo Raspadori, attaccante gioiellino del Sassuolo che è assistito da Tullio Tinti, lo stesso manager di Alessandro Bastoni che nei giorni scorsi ha rinnovato fino al 2024 nonché consulente di Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro. Raspadori, classe 2000, piace tantissimo al nuovo tecnico dell’Inter, anche se ha caratteristiche diverse rispetto al ‘Toro’.

Tifosi Inter scettici su Raspadori

La cessione di uno dei grandi protagonisti dello scudetto a vantaggio di una giovane promessa, però, non convince più di tanto i sostenitori dell’Inter. “Per fortuna il Sassuolo è club satellite della Juve, quindi andrà lì”, scrive un fan. “Come si fa a pensare di sostituire il centravanti dell’Argentina con un ragazzino dell’Under 21?”, chiede un altro supporter. “Raspadori sicuramente è un profilo interessante, ma come terza o quarta punta”, è il giudizio di un altro tifoso. “Sono preoccupato. Da Conte a Inzaghi, da Lautaro a Raspadori: più che ridimensionamento, mi sembra uno sprofondamento”, un altro timore. Anche se c’è chi apprezza: “Raspadori è un ottimo giocatore, ovviamente da solo non basterebbe a sostituire Lautaro ma come prima alternativa potrebbe essere utilissimo. Mi fido di Marotta e Ausilio“.

SPORTEVAI | 30-05-2021 10:22