Lavezzi: addio al calcio al Maradona

Ezequiel Lavezzi si è già ritirato dal calcio da diversi mesi, ma per chiudere in bellezza la sua carriera, avrà un’ultima opportunità per dare il suo addio definitivo: organizzerà infatti a Napoli la sua ultima partita.

A confermarlo è stato Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, che ha confermato la disponibilità delle istituzioni a ‘prestare’ il Maradona al Pocho. “Daremo senza problemi lo Stadio Maradona a Lavezzi per organizzare il suo addio al calcio giocato”.

E’ facile pensare che il match di addio di Lavezzi, venga organizzato quando il pubblico potrà tornare allo stadio. Sempre secondo Borriello, questo dovrebbe essere una questione di mesi. A settembre si sta pianifiicando anche una cerimonia d’inaugurazione. “Penso che per l’ultima di campionato potremmo vedere pubblico sugli spalti. Vogliamo fare un’inaugurazione dello stadio con almeno metà capienza. Ci stiamo lavorando per settembre”.

OMNISPORT | 28-04-2021 16:20