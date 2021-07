Lazio, allarme no-vax: alcuni giocatori rifiutano il vaccino

Un nuovo caso agita la Lazio. Dopo le polemiche legate alla vicenda-Hysaj, con gli striscioni e i cori contro il giocatore albanese reo di aver cantato l’inno partigiano Bella Ciao (cosa che ha costretto la società ad emettere due comunicati per prendere posizioni nei confronti delle frange più estremiste del tifo) ecco un altro problema spuntare nel ritiro di Auronzo di Cadore. Stavolta il tema è ancor più attuale e tocca l’emergenza Covid e le nuove regole dettate dal Governo.

Tre-quattro giocatori hanno detto no al vaccino

La Lazio ha deciso oggi di vaccinarsi contro il Covid ma 3-4 giocatori avrebbero espresso forti dubbi in proposito e declinato l’invito del club a vaccinarsi. Sono stati avviati contatti con i diretti interessati e si spera che la situazione possa cambiare. La Lazio, recependo l’invito della Federcalcio di favorire al massimo la vaccinazione anti-Covid dei giocatori, aveva deciso già nei giorni scorsi di sfruttare il periodo del ritiro di Auronzo di Cadore per garantire la prima dose di vaccino all’intero gruppo squadra.

Il governatore Zaia si era attivato per allestire un punto vaccinazioni ad Auronzo. Per i circa 30 giocatori presenti in ritiro pronta la prima dose di Pfizer, il richiamo sarà poi effettuato a Roma tra tre settimane. I tre nazionali italiani (Acerbi, Immobile e Lazzari) si erano già vaccinati prima degli Europei mentre Leiva aveva provveduto autonomamente a vaccinarsi prima di raggiungere il ritiro di Auronzo.

