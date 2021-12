Lazio, Angelo Peruzzi nella bufera dopo duro attacco a Lotito e Tare

21-12-2021 09:07

Successivamente si è difeso dicendo di non sapere di essere in diretta ma poco cambia. Durissimo lo sfogo dell’ex portiere ed ex club manager della Lazio Angelo Peruzzi che a Radiosei ha sputato veleno su Lotito e Tare. Parole durissime che hanno scatenato una bufera sui social. Peruzzi ha detto: “Nella Lazio contano decidono solo Lotito e Tare, non contavo nulla. Sono un po’ deluso, vuol dire che allora tutte le mie supposizione di non contare più niente erano veritiere. Non lo so come si è venuta a creare questa situazione. Lotito ha quei due difetti e l’altro che comanda insieme a lui la stessa cosa. Perché le sanno solo loro le cose, gli altri sono tutti stupidi. L’altro è Tare. Tu non conti niente, perché contano loro due”.

Peruzzi attacca Lotito e Tare e spiega perché ha lasciato la Lazio

Peruzzi aggiunge: “Là dentro non puoi lavorare come vorresti e quindi a un certo punto arrivederci e grazie. Io gli ho detto anche al presidente: se devo avere tre permessi per avere un secchio di vernice per la porta significa che non conto nulla, sono come l’usciere”

I tifosi della Lazio sui social attaccano Peruzzi

Parole che non sono piaciute ai fan biancocelesti, come si evince dalle reazioni su twitter: “mi pare di ricordare che Peruzzi avesse un ruolo ben preciso che nulla aveva a che fare con il voler vincere. Essere stato vincitore in campo non ti rende vincitore come stratega” o anche: “Io la cosa che non capisco e’ un altra…ma a casa di Lotito, comanda Lotito o deve comanda Peruzzi? Mah”, oppure: “Da uno come Di Canio accetterei le critiche alla dirigenza soprattutto perché Paolo giocò praticamente gratis per la sua squadra, Peruzzi no ! Bravissimo portiere ma poca modestia per i miei gusti, per di più lo fai in una trasmissione romanista…Angeli’ essi bono…”

C’è chi attacca anche il giornalista Benedetti per questa telefonata: “Sbagliati i tempi dell’intervista, in questo momento non era opportuno tanto il pensiero di Peruzzi era noto a tutti si era dimesso in pieno disaccordo con la dirigenza”.

Il web ribolle: “Peruzzi aveva un ruolo, club manager. Non mi pare che avesse competenze nell’Area Tecnica. Evidentemente il suo ruolo non lo ha svolto bene. Se ne voleva un altro avrebbe dovuto proporsi nelle sedi competenti. Sennò sei un totem e basta messo là a fare da raccordo, se ti riesce” e infine: “Buongiorno a tutti compreso a chi da ieri ha scoperto che in una società comandano Presidente e il suo braccio destro fidato”

