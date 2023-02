Domani i biancocelesti impegnati all’Olimpico nell’andata degli spareggi, il tecnico ha parlato della condizione del centravanti e dei possibili ingressi nella formazione titolare

15-02-2023 15:30

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Conference League da onorare, il punto sulla condizione di Ciro Immobile e le possibili novità nella formazione titolare della Lazio: questi i punti su cui si è concentrato Maurizio Sarri alla vigilia dell’andata dei playoff con il Cluj per entrare nella terza competizione UEFA, in programma all’Olimpico.

Sarri e la Conference League da onorare per la Lazio

Accusato in passato di sottovalutare gli impegni europei, Maurizio Sarri ha chiarito che è un obbligo per la Lazio ben figurare in Conference League. “È una competizione che va rispettata – le parole del tecnico biancoceleste -, il campionato può darci più introiti a livello economico, ma a livello sportivo una competizione europea ci deve interessare”.

Quanto all’avversario, i rumeni del Cluj, Sarri ha invitato l’ambiente della Lazio a stare in guardia. “A livello europeo sono tutte partite tirate, non esistono partite che non sono difficili – ha dichiarato l’allenatore -. Se pensassimo così peccheremmo di superficialità. Per costruire una mentalità ci vogliono anni, è un lavoro che nasce nella quotidianità”.

Lazio, Sarri fa chiarezza su Immobile

Rispetto alla formazione della Lazio, Sarri non ha dato indicazioni nette. Da quanto dichiarato dall’allenatore, però, sarà difficile vedere in campo da titolare Ciro Immobile, più probabile un suo impiego a gara in corso. “Ciro vive un periodo come tutti quelli che sono abituati a fare un gol a partita e stanno un paio di mesi senza trovarlo – ha detto Sarri -. Ha un leggero sottofondo di giramento, è l’aspetto più normale per questi ragazzi abituati a segnare con continuità, chiaramente deve crescere di condizione fisica. Non è un periodo in cui ci sono tanti allenamenti, se non individuali, e quindi ha bisogno di giocare. Sicuramente non può fare ora due partite da 90 minuti in 3 giorni”.

Lazio, Sarri pronto a lanciare Basic e Gila

L’impiego di Immobile non è il solo dubbio di Sarri, che potrebbe presentare novità anche nel centrocampo della Lazio. “Basic ha avuto un periodo di stanca, mi sembra in crescita. Vecino invece ha accusato il Mondiale dal punto di vista mentale perché si sentiva responsabile dell’eliminazione, ma ora sta meglio e ci sarà utile”.

Quanto alla difesa, potrebbe avere una chance Gila, mentre per l’ultimo arrivato Luca Pellegrini la sensazione è che partirà dalla panchina. “Gila ha avuto un infortunio fastidioso e non era al top. Ora l’ho visto meglio e lo terrò in considerazione vista l’indisponibilità di Romagnoli. Pellegrini? Sta crescendo a livello di condizione fisica, gli ultimi test sono abbastanza buoni. Stiamo parlando di un giocatore che lavora in un modo un po’ diverso rispetto agli altri settori difensivi italiani e che ha fatto un paio di allenamenti di reparto. Sicuramente non è allineato, lui ci sta mettendo del suo e vedremo se domani avrà uno spezzone a disposizione”.