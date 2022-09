04-09-2022 08:24

Nel post match della sfida Lazio-Napoli, Maurizio Sarri ha attaccato, duramente, l’operato degli arbitri, parlando, senza mezzi termini, di “… arbitri scarsi o prevenuti”.

Lazio, Sarri attacca direttamente gli arbitri

Maurizio Sarri, dopo la sconfitta con il Napoli, è uno tsunami. Il tecnico della Lazio se la prende con gli arbitri con accuse decisamente pesanti.

“Nell’era del Var, o sono scarsi oppure la seconda ipotesi è più preoccupante. È da inizio stagione che vengono qui prevenuti, e ce lo dicono anche: ‘Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze‘. In una partita corretta hanno ammonito tutti i nostri. Abbiamo affrontato una squadra forte, che poteva vincere anche in un altro modo, ma così ci lascia l’amaro in bocca. Credo che i vertici arbitrali debbano intervenire“.

Lazio, sotto accusa l’operato di Rocchi

Lo sfogo polemico di Maurizio Sarri vede come destinatario, oltre all’arbitro del match Simone Sozza, chiaramente anche Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri per la Serie A. L’allenatore dei biancocelesti auspica un pronto intervento per non permettere altre situazioni simili.

Maurizio Sarri, in particolare, si è adirato per due situazioni di gioco: il contatto Mario Rui-Lazzari (non considerato rigore) e il presunto fallo in attacco di Kim Min-jae nell’occasione del gol del pareggio del Napoli.

Napoli, Spalletti esalta la prova dell’arbitro Sozza

Se, da un lato, Maurizio Sarri ha messo in dubbio le qualità di Simone Sozza, dall’altra parte Luciano Spalletti, già più volte protagonista in questo inizio di stagione, ha evidenziato la qualità del direttore gara di Seregno: “L’arbitro è uno dei più bravi in circolazione, dei più forti, che diventerà un top. Ha diretto bene”.

Maurizio Sarri non si è fatto pregare e ha risposto, con ironia, al giudizio del tecnico del Napoli: “Ha dichiarato che Sozza ha fatto bene? Fossi al suo posto anche io sarei molto contento dell’arbitro“. Insomma, un Maurizio Sarri al veleno, decisamente adirato con gli arbitri. Ora da capire se le sue dichiarazioni porteranno ad un’indagine federale.