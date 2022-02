Lazio, grande paura per Toma Basic: rapina a mano armata

02-02-2022 18:19

Mercoledì di grande paura per Toma Basic: il centrocampista della Lazio è stato rapinato mentre si recava al ristorante per il pranzo di squadra. Il giocatore, in Italia dalla scorsa estate, è rimasto illeso.

Lazio, Basic vittima di una rapina a mano armata

I fatti, al vaglio degli inquirenti, sono avvenuti mercoledì alle 13 lungo viale Parioli, nella zona nord di Roma. Il giocatore croato stava scendendo dalla propria auto per recarsi al ristorante dove aveva appuntamento con i compagni di squadra, quando è stato avvicinato e minacciato da una persona con il volto coperto.

Il malvivente, armato di pistola, si è fatto consegnare dal giocatore l’orologio che portava al polso (un Rolex), e poi si è dileguato a bordo di una motocicletta. Del fatto se ne stanno occupando i poliziotti del commissariato di Villa Glori, giunti sul posto. A riportare la notizia Il Tempo.

Lazio, al pranzo anche Maurizio Sarri

Toma Basic ha poi partecipato al pranzo dei biancocelesti, al ristorante Johnny Micalusi: il giocatore è parso molto scosso, e al termine del pranzo è stato scortato da alcuni suoi compagni di squadra, Marusic e Milinkovic-Savic. A tavola c’era anche il tecnico Maurizio Sarri, che ha voluto dare un messaggio di compattezza in un momento non facile. Al gruppo si è unito subito il nuovo acquisto Cabral.

Lazio, proteste per il deludente mercato invernale

La Lazio aveva organizzato il pranzo per fare gruppo, dopo un periodo non semplice e una stagione finora deludente, che vede la squadra di Maurizio Sarri all’ottavo posto in Serie A, lontana dalla zona Champions. Nella sessione invernale di calciomercato, a causa dei problemi finanziari, è arrivato il solo Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona. Una campagna acquisti striminzita che i tifosi non hanno digerito: sono in programma proteste giovedì pomeriggio al centro sportivo di Formello.

OMNISPORT