Lazio, Hysaj: "Siamo una squadra molto forte, non pensiamo al Derby"

Il terzino della Lazio Elseid Hysaj ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta piemontese contro il Torino, che si giocherà domani alle 18.30 e sarà una delle tre sfide che chiuderà la quinta giornata di Serie A. Queste le sue parole:

“Sia io che il mister siamo un po’ più maturi perchè abbiamo fatto tante esperienze. Il mister lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la Lazio. La presenza di Sarri è stato un motivo in più, ma già avevo idea di venire alla Lazio, una squadra molto forte […] Per alcuni giocatori che erano qui, dopo anni di 3-5-2, non è facile cambiare modulo. Sarà una cosa veloce: con il mister in campo e gli allenamenti che stiamo facendo in poco tempo torneremo in forma. Il Torino è molto forte, bisogna andare convinti e pensare che siamo la Lazio. Dobbiamo credere in noi stessi. Dove possiamo migliorare? Sono tanti gli aspetti, ma con la disponibilità che c’è sono fiducioso. Prima o poi ci divertiremo […] Nessuno di noi parla ancora del Derby con la Roma.. Prima c’è il Torino e abbiamo visto che non dobbiamo mai sottovalutare gli avversari”.

Infine, un punto sul dualismo tra i pali tra Reina e Strakosha:

“C’è un grande patrimonio tra i pali. Sono due campioni che si stanno giocando il posto. Mi è dispiaciuto contro il Galatasaray per l’errore di Strakosha, ma è un professionista. Sono contento che i tifosi domenica lo abbiano applaudito, è stato un gesto importante per tutti noi, sappiamo che la tifoseria ci supporta sempre”.

OMNISPORT | 22-09-2021 16:45