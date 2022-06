Lazio, idea Karius per la porta

17-06-2022 19:52

La Lazio sta cercando un portiere per la prossima stagione. Carnesecchi era la prima alternativa ma l’operazione alla spalla, che lo lacserà fuori quattro mesi, potrebbe stravolgere i piani dei biancocelesti.

Secondo Il Messaggero nelle ultime ore stanno valutando una pista a sorpresa, quella che porta a Loris Karius, l’ex portiere del Liverpool che viene ricordato soprattutto per le due papere in finale di Champions nel 2018. Dopo i prestiti al Besiktas e all’Union Berlino, l’ex Reds potrebbe rimettersi in pista in Serie A. Il suo profilo piace a Sarri.

