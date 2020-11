Lazio, Inzaghi: "Basta polemiche su Luis Alberto"

Ostacolo Zenit per la Lazio, reduce dal blitz di Crotone in campionato e chiamata a rituffarsi nell’atmosfera Champions per sfidare i russi all’Olimpico.

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato a 24 ore dall’impegno valido per la quarta giornata del Girone F. “L’unica notizia certa è che ci sarà di nuovo Luiz Felipe, un giocatore importante, ma che è fermo da più di 10 giorni. Deciderò tra oggi e domani se impiegarlo dall’inizio”.

“Luis Alberto? Basta polemiche. L’ha dimostrato negli anni cosa rappresenta per la Lazio. Ha dato una grandissima risposta in campo, per quello che ha fatto tecnicamente e il sacrificio dimostrato. Normale che ci aspettiamo conferme anche fuori dal campo, ma non ho dubbi su questo. Ho parlato con lui, è sereno e motivato per far sì che le cose vadano sempre meglio”.

“Strakosha ha ha fatto un lavoro supplementare con Grigioni e Zappalà, è il titolare ma è fuori da tempo. Reina sta facendo bene, giocherà lui”.

“Dobbiamo cercare di battere lo Zenit, poi quello che succede a Dortmund deve interessarci relativamente. Noi non dobbiamo sbagliare l’approccio, non dimentichiamo che lo Zenit nel gruppo era la testa di serie numero uno”.

OMNISPORT | 23-11-2020 15:59