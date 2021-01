Lazio, Inzaghi parla dei suoi giocatori in vista del Parma

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, Simone Inzaghi ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori:

“Caicedo l’ho trovato bene, ora dovrò valutare tutti gli elementi della rosa in vista della sfida di domani. Nel gruppo alcuni elementi sono stati costretti a giocare più di altri compagni, oggi dovrò valutare tutti. Luiz Felipe ha riscontrato un brutto infortunio alla caviglia, ma lui è generoso e vuole esserci sempre. Lo sto alternando il più possibile perché non voglio che si fermi di nuovo. Andreas Pereira avrebbe voluto dare il suo contributo contro la Fiorentina, ma sono molto soddisfatto di lui. Il brasiliano si sta integrando, anche se è difficile trovare spazio. Andreas sta comunque lanciando ottimi segnali. Tutti sanno dell’importanza di Lulic in questa squadra. Sta recuperando ed è a buon punto, il bosniaco si fa sentire sempre nelle giuste maniere dentro e fuori il campo”.

OMNISPORT | 09-01-2021 13:47