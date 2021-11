Lazio-Juve: Paulo Dybala, è arrivata la decisione di Allegri

19-11-2021 18:25

Niente da fare per Paulo Dybala: l’attaccante della Juventus non è stato convocato da Massimiliano Allegri per il match di campionato contro la Lazio, in programma sabato alle 18, che segna la ripresa del campionato per la squadra bianconera dopo la pausa per le Nazionali.

Juventus: Paulo Dybala ko, cosa è successo

Paulo Dybala è tornato a Torino acciaccato dopo il doppio impegno con l’Argentina. Il giocatore nella giornata di giovedì si era sottoposto ad alcuni esami che avevano escluso problemi particolari al polpaccio, ma in conferenza stampa Allegri aveva spiegato che si sarebbe cautelato, per evitare ricadute in vista dei prossimi impegni della Vecchia Signora.

“Non è questione di prudenza: giovedì non ha fatto niente, oggi proverà a fare un allenamento dopo una settimana – aveva spiegato il mister toscano -. La sua voglia è di essere a disposizione, poi vedremo perché il polpaccio, anche se non è stato rilevato niente a livello strumentale, può essere pericoloso”. Allegri ha infine deciso, in accordo con lo staff medico e lo stesso giocatore, di tenerlo a riposo.

Juventus: chi giocherà al posto di Paulo Dybala

Allegri contro la Lazio di Maurizio Sarri potrebbe riproporre il 4-4-2 con Morata e Chiesa nell’attacco orfano di Dybala, sulle fasce Cuadrado e Rabiot, McKennie e Locatelli al centro. In difesa davanti a Szczesny ci saranno Bonucci e De Ligt, i terzini saranno Danilo e Alex Sandro.

La Joya dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per il match di Champions League di martedì prossimo contro il Chelsea.

Lazio-Juventus: i convocati bianconeri

Oltre a Dybala, mancherà all’appello Ramsey, oltre agli altri infortunati Bernardeschi, Chiellini e De Sciglio

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge.

