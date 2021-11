Lazio-Juve: Retroscena sul rigore, cosa ha detto Reina a Bonucci

21-11-2021 09:37

Non è stata proprio una serata felice quella di ieri per Pepe Reina. Il portiere della Lazio, al di là della sconfitta con la Juve, si è reso protagonista di episodi discutibili. Il fallo su Chiesa in occasione del secondo rigore è stato abbastanza violento, la sua reazione successiva ancora peggiore, con una bestemmia immortalata dalle televisioni, poi un siparietto con Bonucci che stava per calciare dal dischetto.

Reina ha provato a innervosire Bonucci sul rigore

Il portiere spagnolo ha visto che a presentarsi sul dischetto era ancora Bonucci e ha provato a innervosirlo. Gli ha urlato due-tre volte: “Centrale eh ora ! Lo tiri centrale Leo». Il difensore bianconero da parte sua è rimasto freddissimo e proprio come in occasione de primo rigore ha aperto il piatto destro, questa volta riuscendo persino a spiazzare l’estremo difensore biancoceleste.

I tifosi vogliono Bonucci rigorista anche in Nazionale

Dopo i due penalty segnati da Bonucci i tifosi lo reclamano come specialista dal dischetto anche con la maglia dell’Italia. Fioccano le reazioni: “Comunque a tirare due rigori nella stessa partita, calciati benissimo, entrambi segnati, ci vogliono due attributi così!!” o anche: “Scusa Bonucci ma se sei così bravo a tirare i rigori ci spieghi perché hai lasciato che lo tirasse Jorginho ? Perché ? Perché ? Perché ?” oppure: “Quindi un altro rigorista che segna 100%, senza passettini, saltelli o tentennamenti esiste per davvero…?”

C’è chi scherza: “In vista degli spareggi di marzo per i Mondiali, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha aggiornato la lista dei rigoristi:

1. Bonucci

2. Bonucci

3. Bonucci

4. Bonucci

5. Bonucci”.

Infine in molti chiedono la squalifica per Reina: “Il perché Reina non sia stato espulso qualcuno di voi lo sa oppure il regolamento è variabile e dipende se una delle due squadre è la Juve” e infine: “lo squalificano Reina per la bestemmia in primo piano? Cristante fu squalificato!”.

