Lazio, Lotito sceglie Martusciello per il post-Sarri: tifosi scatenati

La società ufficializza le dimissioni del tecnico toscano e promuove a primo allenatore il suo assistente: una scelta sbagliata per i supporter biancocelesti, che attaccano la squadra

13-03-2024 11:59

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sarà Giovanni Martusciello il tecnico con cui la Lazio concluderà la stagione: lo ha annunciato il club biancoceleste, investendo l’ormai ex secondo di Maurizio Sarri, dimessosi dopo il k.o. con l’Udinese, del ruolo di primo allenatore. Ma sui social i tifosi si ribellano.

Lazio, Lotito sceglie Martusciello per il post-Sarri

Giovanni Martusciello è il nuovo tecnico della Lazio. Il club del presidente Claudio Lotito ha ufficializzato la separazione da Maurizio Sarri, che ha presentato le sue dimissioni dopo il k.o. interno con l’Udinese, e promosso a primo allenatore il suo vice. Martusciello, 52 anni, aveva vissuto una situazione simile all’Empoli nella stagione 2015/16, quando svolse il ruolo di tecnico ad interim nelle ultime giornate di campionato dopo l’esonero di Marco Giampaolo.

Lazio, il comunicato sulle dimissioni di Sarri

“La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra – si legge nel comunicato ufficiale del club presieduto da Lotito. La società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”.

Lazio, i tifosi si ribellano alle dimissioni di Sarri

La scelta della Lazio di affidarsi a Martusciello non è stata accolta con favore dai tifosi biancoceleste: secondo molti la società non avrebbe dovuto accettare le dimissioni dell’allenatore toscano. “Mai vista una cosa del genere. Vergogna!”, si sfoga SanSebastiano su X. “I giocatori che erano contro Sarri sono ancora al loro posto, invece?”, domanda sarcasticamente Iron. “Grazie Mister per avermi fatto ricominciare a sognare, a sperare in qualcosa di laziale. Grazie per aver insegnato cosa è la dignità in un mondo di quaquaraquà”, scrive Ilarjetta rivolgendosi direttamente a Sarri. “È il punto più basso dell’era Lotito”, il parere di Luca. “Ora, se magicamente tutto torna a girare alla perfezione, avremo molte conferme della spaccatura nello spogliatoio”, la chiosa di Laziocrazia.