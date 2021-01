Lazio, Luis Alberto in gruppo: contro l'Atalanta ci sarà

Ottime notizie per la Lazio e per Simone Inzaghi, con il ritorno in allenamento di Luis Alberto. Il calciatore spagnolo si è allenato oggi in gruppo, partecipando anche al possesso palla e alle partitelle finali, evitando per ora i contrasti.

Luis Alberto era stato operato d’urgenza per un attacco di appendicite lo scorso 19 gennaio. Dopo dieci giorni fuori, quindi, il ‘Mago’ recupera in un lampo e torna a disposizione di Simone Inzaghi in questo importante momento della stagione.

Non è ancora chiaro se Luis Alberto possa partire da titolare contro l’Atalanta in campionato, ma intanto sarà a disposizione anche per uno spezzone di partita.

In questa Serie A Luis Alberto ha già firmato sei gol, restando però stranamente a secco in termini di assist.

OMNISPORT | 28-01-2021 21:46