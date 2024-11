Lazio, Baroni: malore improssivo mentre era a pranzo, ricoverato d'urgenza

La mini-gita a Gubbio in famiglia si è rivelata un incubo per l'allenatore della Lazio, la nota del club fa chiarezza dopo ricovero in ospedale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Paura per Marco Baroni. Ieri l’allenatore della Lazio ha accusato un malore mentre si trovava a pranzo con la famiglia a Gubbio, in Umbria. L’ex Verona è stato subito trasportato in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e in mattinata è arrivato il comunicato del club biancoceleste che ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute del mister.

Baroni, la gita in famiglia si è trasformata in incubo

Il magic moment di Baroni, che sta ottenendo risultati straordinari al timone di una Lazio seconda in classifica in Serie A in coabitazione con Inter, Atalanta e Fiorentina e addirittura prima in Europa League, è stato rovinato da un malore accusato durante un pranzo in famiglia.

Il 61enne allenatore fiorentino aveva deciso di concedersi una mini-gita a Gubbio, quando – durante il pranzo in una nota osteria del centro – ha avvertito forti fitte allo stomaco.

Il ricovero in ospedale: come sta l’allenatore della Lazio

Sul posto sono giunti i medici del 118, che hanno poi trasportato in ambulanza il tecnico nell’ospedale più vicino per stabilire con esattezza il malore da cosa fosse stato causato. Per fortuna si è trattato solo di un grosso spavento per Baroni.

Come riferito da Il Messaggero, il tecnico è stato vittima di una congestione addominale, probabilmente un virus, simile a quella che non ha risparmiato neppure Zaccagni nei giorni scorsi. Dunque, l’allenatore della Lazio sta bene, tanto da essere già stato dimesso.

La Lazio fa chiarezza sulle condizioni di Baroni

In una nota il club biancoceleste fa il punto su quanto successo. “In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, la S.S. Lazio comunica che ieri, a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico Marco Baroni si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo”.

Ecco che cosa è emerso: “Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del club – si legge nel comunicato -. Pertanto mister Baroni da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti. Si rende necessaria questa comunicazione per tranquillizzare l’ambiente”.