Lazio, Marcos Antonio: "Spero di avere più occasioni"

Il centrocampista biancoceleste: "Sono entrato in una nuova squadra con grandi giocatori".

25-04-2023 19:17

In un’intervista a Globoesporte, Marcos Antonio ha ribadito di essere contento di aver scelto di giocare a Roma in estate: “Venire alla Lazio è stata la scelta giusta. Tutto nella vita è un processo, così come la nostra vita professionale. So che tutto avverrà per il mio bene. Sono giovane, ho tante cose belle da fare nella mia carriera e spero che la Lazio ne faccia parte”.

Marcos Antonio ha aggiunto: “Sono entrato in una nuova squadra con grandi giocatori, questo fa parte del processo di adattamento a un nuovo stile di gioco. Spero di avere più occasioni”.