Lazio-Milan, sfogo Lotito scatena il web: siparietto in diretta con Mazzocchi è virale

02-03-2024 09:39

Non andrà tanto presto nel dimenticatoio la sfida di ieri sera tra Lazio e Milan ma non tanto per il gol partita di Okafor quanto per tutte le decisioni dell’arbitro Di Bello e le conseguenze che ci sono state, a cominciare dal pesantissimo sfogo di Lotito. Il presidente della Lazio ha fatto il giro delle tv per accusare non solo la squadra arbitrale dell’Olimpico ma anche le istituzioni e in particolare il suo botta e risposta con Marco Mazzocchi su Rai2 è diventato virale sul web.

L’accusa di Lotito dopo Lazio-Milan

A fine partita Claudio Lotito, che già nei giorni scorsi aveva attaccato duramente la Figc ricordando come le squadre di serie A contassero troppo poco in federazione, è un fiume in piena, parla di limiti superati, di inaffidabilità del sistema e si scaglia contro istituzioni e arbitri.

Il siparietto tra Lotito e Mazzocchi in diretta su Rai 2

Dopo aver parlato a Dazn il patron biancoceleste si collega con “A tutto campo” su Rai2 ed inizia una nuova invettiva attaccando il sistema ma trova nel conduttore Marco Mazzocchi un implacabile interlocutore. Questo l’acceso botta e risposta

Mazzocchi: “Anche lei fa parte del sistema”.

Lotito: “Io faccio parte di due sistemi. Uno sportivo che presenta al momento delle lacune e una istituzione politica che deve garantire il rispetto delle leggi e delle regole. Ci sono delle istituzioni preposte che fanno questo lavoro che garantiscono il rispetto delle norme, scusi, se lei giornalista…”

Mazzocchi: “Ma chi è questo terzo, auspica l’intervento di chi?”

Lotito: “Io non auspico nessuno, non è che auspico, pongo un problema metto in moto un meccanismo per far fare una valutazione terza, è diverso, dall’istituzione… se lei si sente violentato a chi si rivolge? Mi dica lei, si rivolgerà a chi è preposto per il rispetto delle leggi”

Mazzocchi: “Quindi denuncio qualcuno alla procura della Repubblica, mi sta dicendo che denuncia qualcuno alla Procura della Repubblica?”

Lotito: “Ma lasci perdere, ma io, ma io… questo lo dice lei, io faccio, io faccio quello che giusto che venga fatto e che il sistema avrebbe dovuto fare sin dall’inizio”

Mazzocchi: “E quindi?”

Lotito: “E quindi che, gliel’ho spiegato”

Mazzocchi: “Presidente io non sarò intelligente ma non ho capito cosa farà”.

Lotito: “Non lo vengo a dire a lei, fa l’avvocato lei? Se non ha capito è un problema suo”.

Il web si scatena dopo le accuse di Lotito

Fioccano le reazioni: “Lotito a questo punto deve andare avanti per non diventare un quaqquaraquà. Credo che la FIGC abbia pestato i piedi all’uomo sbagliato. La dittatura di Gravina sta volgendo inesorabilmente al termine. Lascerà parecchie macerie difficili da ricostruire” e poi: ” Se addirittura Lotito vuol fare causa alla FIGC gatta ci cova” e anche: “Posso anche permettermi di dire che se Lotito va in TV può e deve essere un pochino meno fumoso e burocratico? Bastava dire, come ha quasi fatto su DAZN: andremo nelle sedi opportune, questa roba ha passato il limite”. Tutto il resto è il suo solito latinorum che ci incasina solo”

C’è chi scrive: “Lotito dice che il sistema è inaffidabile, gli manca tanto Tavecchio” e poi: “Chi lo prende sul serio è un suo “socio in affari”. Pagliacciata clamorosa” e ancora: “Lotito vuole fare causa alla Figc, De Laurentiis vuole fare causa alla Juventus. Il calcio non si gioca più in campo ma nelle aule dei tribunali. Ma non si dovrebbe intervenire su questi due signori e squalificarli a vita?” e infine: “Adesso il presidente della Lazio telefona al senatore Lotito e fa istituire una commissione d’inchiesta sulla federazione di cui Lotito è consigliere e manipolatore da 15 anni”.