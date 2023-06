Lazio, Milinkovic: Lotito disposto anche a perderlo a zero

Il centrocampista serbo potrebbe anche restare a Roma fino alla prossima estate.

29-06-2023 20:10

Lotito ha mandato un messaggio chiaro alle pretendenti di Milinkovic: non meno di trenta milioni di euro in contanti e nessuna contropartita tecnica. Il presidente della Lazio è anche disposto a perdere a zero il serbo, in scadenza di contratto nel 2024.

La Juventus al momento è la squadra che ha mostrato maggior interesse, riuscendo a trovare anche l’intesa col giocatore per 6 milioni di euro a stagione. E anche la permanenza di Rabiot non sembrerebbe aver cambiato i piani dei bianconeri per il serbo.