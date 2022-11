11-11-2022 09:39

Era la prima volta che Alberto Santoro dirigeva la Lazio, era successo solo in primavera in precedenza mente con il Monza il fischietto di Messina – che nella selezione degli arbitri siciliana si diverte a giocare attaccante – aveva precedenti favorevoli con 4 vittorie e un pareggio per i brianzoli ma come se l’è cavata ieri Santoro in Lazio-Monza all’Olimpico?

Lazio-Monza, Santoro annulla gol a Petagna dopo intervento del Var

Il caso più clamoroso arriva al 4′ quando Petagna segna un bel gol di tacco, per Santoro è regolare ma interviene il Var che rileva una millimetrica posizione di fuorigioco dell’attaccante. La rete viene annullata tra lo sgomento dei brianzoli.

Lazio-Monza, Santoro non concede un rigore alla Lazio

Secondo caso dubbio di Lazio-Monza al 17′, quando Lazzari entra in area di rigore strattonato da Ranocchia e si lascia cadere chiedendo un penalty. Il Var controlla e conferma la decisione dell’arbitro di non fischiare. Nella ripresa la gara si incattivisce: manca un giallo a Hysaj che prima ferma bene Machin, poi lo stende in malo modo, al 63′ rissa tra Casale e Izzo con il primo che spinge a terra, mani al collo, il secondo. Solo giallo per Casale è la decisione dell’arbitro. Infine al 67′ Manca un giallo a Romero, per uno step on foot su Colpani.

Lazio-Monza, la rabbia dei tifosi sul Var

Il gol annullato per un fuorigioco quasi invisibile ripropone l’eterno tema del Var. Sul web si scatena la bufera. C’è chi scrive: “Non me ne frega niente né della Lazio né del Monza ma se era avanti anche di mezzo millimetro, giusto annullare. le regole oltretutto devono essere chiare e non interpretabili se vogliamo parità di trattamento. Un arbitro alla fine è come un giudice, non deve decidere soggettivamente in base alle proprie opinioni”, oppure: “Il senso del fuorigioco dovrebbe essere che un attaccante non tragga vantaggio partendo più avanti del difensore purtroppo questa regola è stata scritta da persone che di calcio giocato ne sanno poco l’arbitro ha solo applicato il regolamento”.

Molti vorrebbero un ritorno alle vecchie regole: “Per essere fuori gioco occorre che ci sia “luce” tra i due giocatori, non puoi annullare un gol perché ha un piede un po’ più avanti. Follia assoluta!” oppure: “La luce tra i giocatori è quindici anni che non c’è più…può essere discutibile, ma la regola ora è un altra”

Tanti tifosi osservano: “Ormai non è più calcio. Non si può festeggiare, urlare, abbracciarsi per 5 minuti e poi annullare un gol per 2 mm in un fermo immagine che magari non è stato fermato nel decimo di secondo esatto” e anche: “Non sembra fuorigioco quello di Petagna e se mai fosse ha solo l’unghia davanti, il calcio di oggi fa pena ! Poi basta un frame dopo cambia tutto. Io di questa VAR non mi fido per niente dopo quello che sto vedendo negli ultimi due o tre anni”.

Infine la chiosa: “Ormai si è perso pure il senso di stare in linea col difensore. Non sai mai se hai la punta del ginocchio avanti. Una cosa ridicola“.