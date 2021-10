Lazio, rimpianto Kostic: che show contro il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco si riscopre umano e, davanti al pubblico amico dell’Allianz Arena, inciampa al cospetto dell’ Eintracht Francoforte che si impone in rimonta in terra bavarese.

La rete iniziale di Goretzka sembra far presagire ad un tradizionale pomeriggio di amministrazione per la truppa guidata da Julian Nagelsmann ma la formazione di Francoforte ha avuto il merito di rimanere aggrappata alla partita, livellando subito l’equilibrio grazie al sigillo di Hinteregger, buono per mandare le squadre al riposo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa ti aspetti la reazione veemente dei campioni di Germania e, invece, è proprio la formazione guidata da Oliver Glasner a piazzare il colpo di coda a sette minuti dal traguardo con Filip Kostic che, dopo l’assist in occasione del pareggio, si mette in proprio e firma il clamoroso ribaltone costringendo il Bayern al primo ko dell’era Nagelsmann. L’ultima sconfitta in campionato dei bavaresi risaliva infatti al 24 aprile 2021 quando la formazione guidata all’epoca dei fati da Flick venne piegata di misura dal Magonza.

Decisivo, dunque, l’attaccante serbo che in estate è stato vicinissimo al trasferimento alla Lazio. Il passaggio in biancoceleste, però, è saltato proprio sul più bello a causa di un non troppo velato ostruzionismo da parte del club di Francoforte che ha impedito al club capitolino di assicurarsi le prestazioni del classe 1992.

E nel giorno in cui l’ex obiettivo di mercato di Tare ha stregato l’Allianz Arena e la capolista Bayern, poche ora prima la Lazio crollava al Dall’Ara sotto i colpi del Bologna. Quando si dice una domenica decisamente indigesta.

OMNISPORT | 04-10-2021 12:38