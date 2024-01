Lazio-Roma continua sui social: il post contro Mourinho e il "rigore moderno" arriva su Marte

Non si placano le polemiche dopo il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma: le parole di Mourinho sul rigore che ha deciso il match scatenano la risposta social del club biancoceleste

11-01-2024 19:12

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Altro che Coppa Italia, Lazio-Roma ora si gioca anche su Marte. Il derby della Capitale deciso da un calcio di rigore continua a far discutere soprattutto dopo le parole polemiche pronunciate da Mourinho nel post partita. Ora arriva la replica del club biancoceleste con un post sui social destinato ad alzare ancora di più il livello dello scontro.

Lazio: “Rigore anche su Marte”

La risposta della Lazio alle parole di Mourinho arriva sui social, la società biancoceleste ha realizzato un fotomontaggio con il contatto tra Huijsen e Castellanos viene trasportato su Marte con il famoso “rover” che regge una bandierina con la scritta Var. Il commento della Lazio si condensa in poche parole: “Questo è rigore pure su Marte”.

Mourinho e il rigore moderno

Il post della società del presidente Lotito arriva dopo le parole pronunciate da José Mourinho nel post partita nel quale ha parlato di un rigore “moderno”: “Siamo sempre in difficoltà e lottiamo con i nostri problemi ma nelle ultime settimane avevamo fatto bene. Stasera abbiamo perso per un “rigore da Var”, non assegnato dall’arbitro a tre metri ma dal video. Venti anni fa i giocatori non si sarebbero buttati come fanno oggi. Orsato di solito fa giocare questo tipo di situazione a centrocampo e sul campo non ha dato rigore. Poi c’è uno seduto davanti al monitor che lo chiama e nel video c’è un minimo contatto, quindi è finita lì dopo lo show fatto dai calciatori che si danno a queste situazioni”.

Il post della Lazio scatena i social

Come prevedibile il post social della Lazio rimbalza immediatamente tra i tifosi scatenando il caos: “Mamma che provincialotti che siete”, scrive Joe. Ma anche i tifosi della Lazio non si fanno attendere: “Ormai i romanisti seguono il pifferaio che li incanto, penso si siano stancati anche loro di queste scuse. Anche perché ogni partita loro hanno rigore o rosso a favore, quindi ci sta poco da parlare”.

La moviola di Lazio-Roma