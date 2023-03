Il difensore biancoceleste: "È fondamentale per l'ambiente e per la nostra squadra".

18-03-2023 18:41

In vista del derby contro la Roma, Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club: “È la partita delle partite. Per chi è tifoso in campo, la fede e il cuore ti portano a sentirlo di più e a giocarlo con un animo diverso rispetto alle altre gare”.

Dopo l’eliminazione dalla Conference League, il derby ha ancora più valore per Romagnoli: “È fondamentale per l’ambiente e per la nostra squadra. Per vincerlo dovremo dare tutto, mettere il 110 per cento in campo e in ogni singolo momento all’interno dei 90 minuti”.