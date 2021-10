Lazio, Sarri convoca il pronipote di Mussolini

23-10-2021 17:41

La Lazio andrà a Verona con l’emergenza in difesa, viste le squalifiche dei due titolari Acerbi e Luiz Felipe. Il primo per aver insultato l’arbitro contro il Bologna, il secondo a causa dell’abbraccio fuori luogo a Correa dopo la vittoria sull’Inter.

La coppia centrale che Sarri schiererà contro l’Hellas è ancora incerta. Patric ci sarà, Radu invece non è sicuro del posto. Il tecnico sta pensando anche a Leiva o Hysaj accanto allo spagnolo. Nel frattempo, l’emergenza in difesa ha costretto la Lazio a convocare un difensore della Primavera, con un nome impossibile da non notare.

Si tratta di Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra Mussolini e pronipote del Duce. Viste le defezioni e l’ottimo rendimento del giocatore con la squadra di Calori, Sarri ha deciso di regalare al classe 2003 la prima convocazione tra i grandi. La speranza è che si parlerà del giocatore non per la discendenza, ma per ciò che mostrerà in campo nei prossimi anni. La famiglia non si sceglie, il proprio futuro invece si può scrivere.

