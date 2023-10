Lazio, Sarri e le sue scuse hanno stancato: esplode la protesta dei tifosi sul web

Il tecnico biancoceleste dopo il ko col Milan accusa il mondo intero ma per la piazza non ha alibi: si ripete una storia già vista anche in altri club

01-10-2023 13:00

Roma caput lamenti. Se sulla sponda giallorossa è Mourinho a rendersi protagonista di sfoghi polemici un giorno sì e un altro pure, dalla parte biancoceleste è Sarri a prendersi la scena con i suoi continui lamenti e le sue proteste. Ieri, dopo il ko col Milan a San Siro, la replica dell’ennesimo show.

Sarri attacca Fifa, Uefa e Lega

La sua Lazio ha giocato male a San Siro ma Sarri ha sempre qualche scusa nel taschino e sbotta: “Siamo vittime di cocktail micidiale: 3 trasferte Napoli, Juve e Milan non le ho mai viste fare a nessuno. Sono ferocemente inca… con Uefa, Fifa, Serie A e tutta questa banda per calendario folle. Stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga, si gioca troppo. Il calcio ormai è questo: prendi i soldi e scappa”.

I tifosi della Lazio prendono le distanze dal tecnico

Scene da un film già visto: Sarri viene spesso accolto benissimo nelle sue squadre, a volte anche idolatrato ma quando si comincia a conoscere il personaggio cambiano i giudizi e sta accadendo la stessa cosa anche alla Lazio.

Fioccano i commenti: “Mica le altre squadre non hanno nazionali, allenatore bravo ma troppo piangione” oppure: “può serenamente andare ad allenare nei campi di provincia a 1.200 euro al mese, lì si gioca 1 volta a settimana” e poi: “Francamente non ho visto tanti allenatori accampare così tante scuse e parlare male dei suoi giocatori. Ma se non è felice se ne vada via. Dai liberaci”

I fan biancocelesti chiedono le dimissioni di Sarri

C’è chi scrive: “ha stancato e credo sia ora di trovargli casa altrove.. basta scuse basta cervellotici schemi per una cosa semplicissima..il calcio! Fuori dalla nostra Lazio SUBITO!” e anche: “A me ha francamente stufato. Non trovo aspetti positivi nel suo operato. Gestione e motivazione dei giocatori, schemi, comportamento, atteggiamento, ecc HA STUFATO” e ancora: “Piccolo uomo come sempre ogni volta che perde”

Il web è scatenato: “Caro Sarri, invece di trovare altre scuse sul calendario basterebbe essere oggettivi: se avessimo vinto contro Lecce e Genoa ci saremmo ritrovati a 13 punti dopo aver affrontato Napoli, Juve e Milan in trasferta, un bottino che sarebbe stato eccezionale in ottica futura” e ancora: “Ci sarà una volta in cui Sarri riconoscerà i meriti degli avversari? Per quale ragione continua a stare nel mondo del calcio se gli fanno schifo i soldi? Qualcuno lo informi che anche gli altri grandi club giocano ogni tre giorni. Ma nessuno va a frignare in conferenza stampa”

Infine la chiosa: “Sarri in questo momento è indifendibile, la squadra entra rassegnata in campo, col Torino abbiamo fatto schifo ed ieri idem!”