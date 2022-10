Lazio, Sarri: "Lo Sturm ha numeri fisici impressionanti"

12-10-2022 17:45

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro lo Sturm Graz valida per la quarta giornata della fase a gironi.

Queste le sue dichiarazioni sull’avversario:

“Ha dei numeri fisici pazzeschi, è l’unica formazione che dal punto di vista delle statistiche atletiche è migliore di noi. Si sta combattendo punto su punto il campionato col Salisburgo, una squadra reputata davvero forte. Non guardiamo al nome, ma ai fatti”.

Un commento anche sulla bella vittoria a Firenze:

“A mio parere a Firenze abbiamo fatto un’ottima gara tecnicamente ma non bene dal punto di vista tattico, siamo stati troppo bassi e abbiamo concesso troppo”.

Infine, Sarri riprende la sia storica avversione per il turnover:

“Mi sta sul cazz* questo termine. In Inghilterra giocano ogni 3 giorni, pure se hanno una predisposizione innata rispetto a noi. Oggi tiriamo le somme, ma neanche oggi, dato che l’unico istante di preparazione della partita sarà domattina. E questa cosa non mi piace, ma siamo costretti a questo per fare un mondiale in Qatar in inverno e ci adattiamo”.