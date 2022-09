Lazio, Sarri: "Potevamo terminare con un pareggio"

03-09-2022 23:58

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine di Lazio-Napoli, dove i biancocelesti sono stati sconfitti dai partenopei con il risultato di 1-2. Ecco le sue parole: “Siamo stati in grande difficoltà in avvio di ripresa, ma poi siamo cresciuti e potevamo pareggiarla, il Napoli poteva vincerla anche in un altro modo, ma così ci lascia un po’ di rabbia. Turnover? Volevo cercare di dare un’identità alla squadra per poi favorire l’inserimento dei nuovi, anche perché con le cinque sostituzioni si possono fare molti cambi a gara in corso. Ho bellissimi ricordi di Napoli e uno brutto che è relativo al presidente che presenta Ancelotti senza dirmi nulla. Quella resta un brutto ricordo, con il presidente De Laurentiis non ci ho mai parlato perché tanto ha sempre ragione lui”.