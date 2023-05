Lazio, Sarri preoccupato per Immobile e atteggiamento contro il Milan

Al termine del match contro il Milan, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha analizzato il momento dei biancocelesti.

06-05-2023 18:00

La Lazio perde 2-0 contro il Milan a San Siro, restando però ancora seconda in classifica (aspettando la Juventus). Poco convincenti i biancocelesti, partita già indirizzata nel primo tempo con le reti di Bennacer e Theo Hernandez. Al termine del match, il tecnico dei capitolini Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Lazio, Sarri deluso dai suoi ragazzi

Molto deluso Sarri dalla prestazione della sua Lazio: “L’unico rammarico è esser stati sotto 2-0 con la gara non ancora iniziata. Ci ha condizionati, non abbiamo reagito tranne gli ultimi minuti, dove probabilmente lo abbiamo fatto di nervi e non di ragione. Almeno abbiamo provato a concludere. Da un punto di vista fisico siamo primi in ogni graduatoria stilata, solo nei picchi di velocità non lo siamo. È difficile esserlo in quello”.

Al termine dei primi 45′, Sarri ha ammesso di aver notato smarriti i suoi ragazzi: “Nell’intervallo ho visto una squadra sfiduciata e mi ha preoccupato. Abbiamo fatto fatica in costruzione rispetto al solito, nel finale Luis Alberto mi è sembrato stare meglio. Non abbiamo i big in condizione, alcuni anche mentalmente“.

Lazio, Immobile ancora a secco

Ancora a secco di gol Immobile, in un’annata davvero complicata per l’attaccante biancoceleste soprattutto a causa degli infortuni: “Se non segna è un ragazzo che si accascia, fisicamente gli manca qualcosa, ma credo che la cosa che più gli manchi è il gol ora. Lotito? Non l’ho visto. Magari è entrato mentre ero in quello dello staff non l’ho notato”.

Sarri, il messaggio in vista degli ultimi match

In vista delle ultime quattro gare, Sarri ha mandato un messaggio chiaro ai suoi uomini: “Calendario? Mi aspetto di fare quattro gare toste alla ricerca del massimo risultato, altrimenti siamo morti“, ha concluso dopo Milan-Lazio. I capitolini adesso dovranno vedersela contro Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli.