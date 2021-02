Lazio travolta, rammarico Inzaghi: "Li abbiamo facilitati"

Non sarà una delle serate più memorabili nella storia recente della Lazio. I biancocelesti affondano contro il Bayern Monaco campione di tutto, che all’Olimpico vince 1-4.

Simone Inzaghi nel post-partita ha provato ad analizzare il match ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, sottolineando soprattutto gli errori dei biancocelesti.

“Siamo stati troppo contratti. Sapevamo l’importante della gara e il valore dell’avversario, ma lo abbiamo facilitato. Avrebbero dovuto farsi i goal da soli, invece abbiamo contribuito. Dopo il primo goal la squadra si è impaurita. Nonostante il punteggio pesante, siamo rimasti in partita”.

Inzaghi ha poi mostrato rammarico anche per l’avvio di partita, in equilibrio almeno fino al punto in cui il Bayern ha svoltato segnando il vantaggio.

“A volte le partite si indirizzano con gli episodi. Abbiamo avuto situazioni noi sullo 0-0 che potevano farci sbloccare. Forse staremmo parlando di altro. È una partita che ci servirà molto per il futuro. Sapevamo che era un turno proibitivo”.

OMNISPORT | 23-02-2021 23:34