Le Iene martedì 30 gennaio: le rivelazioni sulla Supercoppa, la denuncia di Pasqua e le parole di Gavillucci e Marelli

Stasera alla trasmissione “Le Iene” si torna a parlare del mondo arbitrale italiano dopo che la denuncia di un “arbitro anonimo” ha parlato di gravi anomalie nel sistema Serie A e ha messo in crisi la credibilità dei fischietti

30-01-2024 16:31

Le Iene non lasciano ma raddoppiano. La trasmissione televisiva Mediaset va ancora una volta all’assalto del mondo arbitrale italiano dopo che una “gola profonda” nella puntata andata in onda la scorsa settimana ha parlato delle gravi anomali che esistono nel mondo degli arbitri. L’episodio che andrà in onda il 30 gennaio proporrà un nuovo approfondimento sull’argomento curato da Filippo Roma con nuove rivelazioni e nuovi voci della classe arbitrale italiana.

Le nuove rivelazioni della “gola profonda”

Filippo Roma è tornato a intervistare l’arbitro che ha aperto un vaso di Pandora nel mondo del calcio italiano e che ora rivela cosa è successo dopo la messa in onda del programma: “E’ partita la caccia all’uomo all’interno della Commissione arbitri nazionale, c’è uno stato di agitazione tangibile, molti hanno dei sospetti e ognuno formula le proprie ipotesi su chi sia la talpa. Ma ci sono anche tanti colleghi che hanno espresso solidarietà e condiviso i contenuti del servizio”.

L’arbitro anonimo si sofferma anche su Rocchi: “Il giorno dopo sembrava provato per il servizio andato in onda, ha convocato una riunione su Zoom in cui eravamo 160. Ci ha invitato a non farci coinvolgere. Sostiene che sia solo una messa in scena, una cosa mediatica per attaccare lui e gli arbitri”.

Le Iene: l’arbitro sceglie ancora l’anonimato

L’arbitro che sta facendo le rivelazioni alle Iene continua a non voler mostrare il suo volto e insiste che non parlerà direttamene all’AIA o alla Figc: “So che andrei incontro alla radiazione. Aver parlato anche anonimamente è già tanto per cercare di far emergere i problemi che abbiamo all’interno di questo ambiente”.

La rivelazione sulla Supercoppa italiana: “La sera precedente al servizio c’è stata la finale della Supercoppa italiana tra Inter e Napoli e tra i vari episodi anche l’espulsione di Simeone. La prima ammonizione è chiaramente un errore. Era un semplice fallo. Ma al momento dai Rocchi non abbiamo avuto altre spiegazioni sui dubbi sollevati sulle partite su Sassuolo-Lazio o Juventus-Roma”.

La battaglia di Gavilucci

Claudio Gavillucci è stato uno dei primi che ha portato avanti una battaglia per una maggiore trasparenza nel mondo arbitrale: “Per questo e per il fatto che io abbia presentato un ricorso al Tar – dice a Le Iene – mi è stata ritirata la tessera. All’interno dell’Aia la divisione del potere non esiste, il potere esecutivo e giudiziario fanno capo alla stessa persona. Anche il partito cinese si chiama democratico però di democratico”.

Tra gli ex arbitri che hanno voluto lasciare il loro contributo anche Luca Marelli: “E’ inaccettabile che ci siano 10 arbitri su 21 che sanno fin dall’inizio della stagione che non andranno a casa ma non quest’anno, tra cinque anni. Ci sono in questo momento arbitri internazionali che non dovrebbero esserlo e che se arrivano ultimi in graduatoria non vengono dismessi, questa è un’assurdità perché vuol dire che la competizione non può essere uguale per tutti”.

La denuncia dell’arbitro Pasqua

Le Iene hanno intervistato anche l’ex arbitro Fabrizio Pasqua, attivo in serie A fino al 2017, che hai presentato una causa di lavoro alla Figc: “Noi abbiamo un contratto Co.co.co., senza nessuna tutela ma soltanto obblighi, tra cui quello dell’allenamento, di fare le gare senza poter rifiutare. Ci sono tutti gli elementi che configurano un lavoro subordinato. Se io sono obbligato a fare allenamento e ci sono delle presenze significa che non sono più un libero professionista”.

