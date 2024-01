Inter-Juventus, chi arbitra il big-match? Due favoriti e un outsider, i dubbi di Rocchi

Maresca in pole, Guida l'alternativa, Mariani la terza scelta: sarà la prova del 9 per la classe arbitrale che sta attraversando un momento difficile

30-01-2024 12:00

Da quando Inter-Juve è Inter-Juve, ovvero dalla notte dei secoli, polemiche e veleni hanno sempre anticipato la classicissima, una tendenza diventa sempre più puntuale dal dì che Iuliano-Ronaldo-Ceccarini e soci e dopo Calciopoli. E mai come quest’anno dove, dopo tanti anni, la sfida tra le due storiche rivali è diventata anche un duello scudetto la tensione è altissima. Le battute di Allegri e le repliche degli interisti stanno mettendo sempre più pepe alla gara e da qui a domenica sera sarà sempre peggio. Ecco perché c’è moltissima attenzione sul nome dell’arbitro che verrà designato da Rocchi.

Domani alle 12 le designazioni arbitrali

Si saprà tutto domani alle 12, quando sul sito della Can verranno pubblicate le designazioni per il prossimo turno di serie A. Non bastasse l’importanza della gara a renderla ancor più calda è il momento difficile che sta vivendo tutta la classe arbitrale. Le sempre più continue polemiche sugli errori di arbitri e Var hanno reso incandescente il clima.

Le accuse in tv alle Iene l’ultima goccia

In più sono arrivate le accuse lanciate dall‘arbitro incappucciato alle Iene, che hanno ulteriormente destabilizzato l’ambiente (stasera la seconda puntata su Italia1 con nuove rivelazioni). Ecco dunque che Rocchi non può sbagliare ed ancor più di lui l’arbitro che verrà scelto.

I candidati a dirigere Inter-Juventus

Chi sarà prescelto per il big-match di San Siro? Annusando indiscrezioni e tam tam sarebbero tre gli arbitri in lizza. Da escludere Orsato, che resta il n.1 degli arbitri ma è precluso – sempre per il precedente del 2018 con il caso-Pjanic – così come lo è Massa che ha diretto (non senza strascichi polemici, vedasi dichiarazioni di Thiago Motta) sabato sera Milan-Bologna.

Maresca in pole davanti a Guida e Mariani

La corsa sarebbe infatti tra Fabio Maresca, presidente della sezione di Napoli, che è stato tenuto “nascosto” nell’ultimo turno dopo la prestazione positiva in Udinese-Milan (come positiva è stata la valutazione data sul suo comportamento in campo dopo i cori di contenuto razzista all’indirizzo di Maignan) e l’altro napoletano Guida che aveva diretto (bene) all’andata la sfida tra bianconeri e nerazzurri.

Maresca (ad aprile compirà anche lui 42 anni) quest’anno ha diretto 9 partite in A (125 in totale), 3 in serie B e 1 in Europa League: 50 i cartellini gialli mostrati in A, un’espulsione e 4 rigori concessi. In questa stagione ha diretto la Juventus nella partita vinta contro la Lazio (3-1) e due volte l’Inter. Prima nella partita vinta contro la Roma (1-0) e poi nel successo all’Olimpico (0-2) contro la Lazio.

Guida in questo fine settimana è stato designato al Var (Avar per Cagliari-Torino, Var per Milan-Bologna). Lo scorso anno la sfida tra Inter e Juventus si giocò quattro volte, due in campionato e due in Coppa Italia. In campionato: Juve-Inter (2-0) arbitro Doveri, Inter-Juve (0-1) arbitro Chiffi. In Coppa Italia: Juve-Inter (1-1) diretta da Massa, Inter-Juve (1-0) arbitrata da Doveri.

Mariani la mossa a sorpresa

Non è però esclusa una mossa a sorpresa di Rocchi che per Inter-Juventus potrebbe scegliere Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, che ha diretto in serie B la sentitissima sfida Pisa-Spezia. Mariani (a febbraio compirà 42 anni) in questa stagione ha diretto 8 partite in serie A (sono 144 in totale), 3 in B, 1 in Champions League e 1 in Europa League: 33 ammonizioni, una espulsione per doppia ammonizione, 3 rossi diretti e 2 rigori concessi. Diresse la sfida tra Inter e Juventus nell’ottobre del 2021, la partita finì 1-1. In questa stagione non ha (ancora) mai diretto l’Inter mentre due volte ha arbitrato partite della Juventus: nella vittoria bianconera a San Siro (0-1) col Milan, e nella vittoria juventina a Frosinone (1-2).

Occhio agli assistenti e al Var

Per la coppia di assistenti favoritissimi sono gli internazionali Alessandro Giallatini della sezione di Roma 1 e Ciro Carbone di Napoli, che hanno riposato nell’ultimo turno di partite di serie A e B probabilmente proprio per essere al top per il big-match. Bisognerà poi aggiungere il quarto uomo e il delicatissimo tandem al Var con Irrati (o Valeri) e Di Paolo in pole.