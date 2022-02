Le magie in campo non bastano, l'interista non convince i tifosi

10-02-2022 13:05

Il contributo dato da Alexis Sanchez alla causa dell’Inter è nettamente cresciuto nei mesi finali del 2021 e in questo inizio di 2022, con la magnifica rete segnata alla Roma in Coppa Italia a dimostrare quanto il cileno possa dare ai nerazzurri in termini di imprevedibilità e qualità in attacco.

Il dubbio dell’Inter su Sanchez

Sanchez, tuttavia, è uno di quei giocatori che potrebbe salutare i nerazzurri a fine stagione: il suo ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione pesa sul bilancio dell’Inter, soprattutto per il suo ruolo da riserva degli attaccanti titolari.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in seguito alle ottime prestazioni dell’ultimo periodo l’Inter starebbe valutando l’ipotesi di trattenere il cileno. Un’idea che però non è condivisa in maniera totale dal popolo interista, anzi sono parecchi i tifosi nerazzurri che rinuncerebbero a Sanchez nonostante le magie mostrate di recente sul campo.

I tifosi votano per l’addio

“Io Sanchez non lo amo – scrive su Facebook Cristiano -. Martedì non ha giocato bene, ha segnato questo sì, ma poi si fermerà per altre 5-6 partite”. Luca gli dà ragione: “Concordo… ha segnato un bel gol ma ha sbagliato 10 palloni”.

“Sanchez corre a vuoto, perde palla e fa solo errori. Fa una sola giocata a partita e forse gli riesce bene. Ci ha fatto perdere un derby fondamentale perdendo palla come al suo solito. Questo qui prende tanto quanto Vlahovic eh… non sta giocando gratis! Uno come Dzeko è da tenersi stretto, non lui”, la tesi di Maicol. “Concordo pienamente – aggiunge Andrea -. È un giocatore che tira fuori numeri incredibili, questo sì, però negli altri 85 minuti sbaglia e crea spazi per i contropiede avversari. Sarebbe una buona riserva l’anno prossimo ma con un terzo dello stipendio attuale”.

Andrea P. apre alla permanenza del cileno, ma a una condizione: “Può rimanere con forte taglio dell’ingaggio. In ogni caso l’attacco è da sistemare per il prossimo anno”. Marco, invece, va controcorrente: “Se Sanchez è questo, lo tengo volentieri. Ha più voglia e gioca meglio di Lautaro”.

