Le partite di oggi: Serie A, 27a giornata. Dove vedere Lazio-Milan

La programmazione delle gare della ventisettesima giornata del campionato di A 2023-24: di seguito gli orari, le date e la diretta tv e streaming

01-03-2024 05:45

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Messi alle spalle i recuperi del 21° turno, con le vittorie di Inter, Fiorentina e Napoli, si apre il sipario sulla 27a giornata del campionato di Serie A: si parte oggi con Lazio-Milan, passando per il big match Napoli-Juventus e chiudendo con il Monday Night Inter-Genoa.

La situazione in classifica prima della 27a giornata

L’Inter di Simone Inzaghi continua a dominare in lungo e in largo questo campionato, dopo aver rotto gli equilibri nello scontro diretto con la Juventus, attualmente a 12 lunghezze di distanza. Discorso Scudetto virtualmente chiuso, con la corsa Champions e la lotta per un piazzamento in Europa League sempre apertissime. Napoli e Fiorentina che hanno riguadagnato terreno nei recuperi della 21a giornata, facendo sprofondare un Sassuolo in evidente difficoltà e mettendo in evidenza le lacune della Lazio di Sarri.

Classifica: Inter 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio e Napoli 40, Torino e Genoa 36, Empoli 25, Lecce 24, Udinese e Frosinone 23, Hellas Verona, Sassuolo e Cagliari 20, Salernitana 13.

Le partite in programma per la 27a giornata e dove vederle

Lazio-Milan 1 marzo 20.45 Dazn Udinese-Salernitana 2 marzo 15.00 Dazn Monza-Roma 2 marzo 18.00 Dazn Torino-Fiorentina 2 marzo 20.45 Dazn Sky Verona-Sassuolo 3 marzo 12.30 Dazn Sky Empoli-Cagliari 3 marzo 15.00 Dazn Frosinone-Lecce 3 marzo 15.00 Dazn Atalanta-Bologna 3 marzo 18.00 Dazn Napoli-Juventus 3 marzo 20.45 Dazn Inter-Genoa 4 marzo 20.45 Dazn Sky

Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento

Le partite di oggi, venerdì 1 marzo

Toccherà a Lazio-Milan aprire le danze in questo lungo weekend di Serie A, con la formazione di Maurizio Sarri chiamata a riscattare la brutta sconfitta di Firenze. La squadra allenata da Stefano Pioli, invece, vuole immediatamente ritrovare il successo, dopo aver registrato una piccola frenata contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a San Siro. Calcio d’inizio previsto per oggi alle ore 20.45.

Le partite di domani, sabato 2 marzo

Scontro salvezza in piena regola alle ore 15.00 , con l’ Udinese di Gabriele Cioffi che ospita la Salernitana di Fabio Liverani, ormai ad un passo dal baratro. Partita che può valere una stagione per quanto concerne i campani, che hanno confermato la fiducia all’ex allenatore di Cagliari e Lecce. I friulani, dopo le polemiche di Marassi, vogliono ritrovarsi dinanzi ai propri tifosi.

, con l’ di Gabriele Cioffi che ospita la di Fabio Liverani, ormai ad un passo dal baratro. Partita che può valere una stagione per quanto concerne i campani, che hanno confermato la fiducia all’ex allenatore di Cagliari e Lecce. I friulani, dopo le polemiche di Marassi, vogliono ritrovarsi dinanzi ai propri tifosi. Monza-Roma alle ore 18.00 , con i ragazzi di Raffaele Palladino che dovranno vedersela con Dybala e compagni, completamente rivitalizzati dalla cura De Rossi. I brianzoli, dal canto loro, hanno messo alle spalle successi importantissimi con Milan e Salernitana. I giallorossi inseguono con fiducia il tandem Bologna-Atalanta, che al momento rappresenta il treno Champions League.

alle , con i ragazzi di Raffaele Palladino che dovranno vedersela con Dybala e compagni, completamente rivitalizzati dalla cura De Rossi. I brianzoli, dal canto loro, hanno messo alle spalle successi importantissimi con Milan e Salernitana. I giallorossi inseguono con fiducia il tandem Bologna-Atalanta, che al momento rappresenta il treno Champions League. Alle ore 20.45 spazio a Torino-Fiorentina, scontro che può dire tanto sulle ambizioni europee dei granata e sullo stato di forma della Viola, reduce dalla bellissima vittoria interna con la Lazio. Ultima chiamata per l’undici di Ivan Juric, che viene dal ko di Roma contro gli uomini di Daniele De Rossi. Sarà l’occasione per rinnovare uno storico gemellaggio tra le tifoserie.

Le partite di domenica 3 marzo

Lunch match allo “Stadio Marcantonio Bentegodi”, dove l’ Hellas Verona di Marco Baroni ospiterà il Sassuolo in un autentico scontro salvezza. Dopo la scoppola con il Napoli di Calzona, i neroverdi devono ritrovare una loro identità, contro una squadra affamata di punti come quella gialloblù.

di Marco Baroni ospiterà il in un autentico scontro salvezza. Dopo la scoppola con il Napoli di Calzona, i neroverdi devono ritrovare una loro identità, contro una squadra affamata di punti come quella gialloblù. C’è in gioco una fetta di permanenza in Serie A anche allo “Stirpe”, teatro della sfida Frosinone-Lecce , che mette di fronte due squadre divise da un solo punto in classifica, a partire dalle ore 15.00 . Ciociari che si affideranno alle qualità di Matias Soulé, mentre i salentini saranno chiamati a salvare la panchina di Roberto D’Aversa, che potrebbe saltare in caso di rovinoso ko.

, che mette di fronte due squadre divise da un solo punto in classifica, a partire dalle . Ciociari che si affideranno alle qualità di Matias Soulé, mentre i salentini saranno chiamati a salvare la panchina di Roberto D’Aversa, che potrebbe saltare in caso di rovinoso ko. Sempre alle ore 15.00 , occhi puntati su Empoli-Cagliari al “Carlo Castellani”. Archiviato il pirotecnico successo interno di Reggio Emilia, contro il Sassuolo di Dionisi, Davide Nicola vuole consolidare la sua imbattibilità, dopo aver centrato tre vittorie e tre pareggi sulla panchina biancazzurra. In terra toscana, però, arriverà un Claudio Ranieri rinfrancato dal pari acciuffato in extremis contro il Napoli di Calzona pochi giorni fa.

, occhi puntati su al “Carlo Castellani”. Archiviato il pirotecnico successo interno di Reggio Emilia, contro il Sassuolo di Dionisi, Davide Nicola vuole consolidare la sua imbattibilità, dopo aver centrato tre vittorie e tre pareggi sulla panchina biancazzurra. In terra toscana, però, arriverà un Claudio Ranieri rinfrancato dal pari acciuffato in extremis contro il Napoli di Calzona pochi giorni fa. Alle ore 18.00 super sfida al “Gewiss Stadium” di Bergamo, dove il Bologna di Thiago Motta farà visita all’ Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha conquistato un punto negli ultimi due confronti con Milan ed Inter, lasciandosi scavalcare proprio da Zirkzee e compagni. Appena due lunghezze separano le due compagini, con i rossoblù che vivono un momento di forma straordinario.

super sfida al “Gewiss Stadium” di Bergamo, dove il di Thiago Motta farà visita all’ di Gian Piero Gasperini, che ha conquistato un punto negli ultimi due confronti con Milan ed Inter, lasciandosi scavalcare proprio da Zirkzee e compagni. Appena due lunghezze separano le due compagini, con i rossoblù che vivono un momento di forma straordinario. Napoli-Juventus è senza dubbio il big match di giornata, al di là di momenti e valori tecnici. Non è mai una partita come tutte le altre, soprattutto quando si gioca allo “Stadio Diego Armando Maradona”. Dalle ore 20.45, il gruppo guidato da Francesco Calzona proverà a ripetere quanto di buono fatto a Reggio Emilia con il Sassuolo, contro una Juve orfana di Rabiot e McKennie, senza dimenticare le precarie condizioni di Federico Chiesa.

Le partite di lunedì 4 marzo

Il Monday Night del 27° turno vede protagonista la capolista Inter, che ormai viaggia a vele spiegate verso la seconda stella. +12 sulla Juventus di Massimiliano Allegri, +16 sul Milan di Stefano Pioli. Di fronte, però, un Genoa che non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale, come prevede la mentalità di Alberto Gilardino. L’ultima vittoria con l’Udinese, del resto, ha consolidato ulteriormente le certezze del Grifone. A San Siro si parte alle ore 20.45.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

Se invece vuoi vedere tutto il campionato di Serie A 2023-24 in diretta tv e streaming sottoscrivi qui il tuo abbonamento a DAZN.