Le probabili formazioni della 10a giornata: Milan-Napoli con tanti assenti. Inter e Juve incerottate

Serie A 2024-25, 10° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

Decima giornata che si annuncia importante soprattutto per due ragioni: prima di tutto l’esito della partitissima Milan-Napoli da cui si può iniziare a capire in modo pressoché definitivo se gli azzurri di Conte sono in fuga per lo scudetto e se è solo un tentativo e il secondo è vedere se Inter e Juve riescono a riprendere il cammino. In Milan-Napoli, come noto, il Milan non può schierare Theo Hernandez e Reijnders, cioè due dei suoi uomini migliori, perché devono ancora scontare il turno di squalifica, saltato a causa del rinvio preventivo della partita di Bologna. I rossoneri sono furiosi per una decisione che li ha penalizzati parecchio. Fonseca però deve correre ai ripari e studiare qualche alchimia per rimpiazzare i due assenti. Il Napoli deve invece rinunciare all’infortunato Lobotka, mentre Kvara potrebbe partire dalla panchina e Lukaku forse anche. L’Inter a Empoli rinuncia senz’altro a Calhanoglu e Acerbi e non è da escludere che Inzaghi possa pensare a qualche arrangiamento tattico con Frattesi e Darmian dal primo minuto. La Juve è sempre in emergenza assoluta con una rosa striminzita e l’infermeria strapiena. Contro il Parma, nella sfida tra le due squadre più baby del campionato, Motta dovrà reinventarsi tutto per l’ennesima volta: probabile Gatti dall’inizio e Cambiaso in versione punta esterna.

Tutte le probabili formazioni

Martedì 29 Ottobre 2024 ore 18:30 Cagliari 3-5-1-1 Bologna 4-2-3-1 Probabili titolari S. Scuffet (22) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) Paulo Azzi (37) M. Adopo (8) M. Prati (16) R. Marin (18) T. Augello (3) G. Gaetano (70) R. Piccoli (91) Probabili titolari F. Ravaglia (34) S. Posch (3) S. Beukema (31) N. Casale (15) Juan Miranda (33) N. Moro (6) R. Freuler (8) R. Orsolini (7) J. Odgaard (21) B. Domínguez (30) S. Castro (9) Riserve G. Ciocci, A. Sherri, A. Obert, J. Palomino, M. Wieteska, N. Zortea, A. Deiola, N. Viola, M. Felici, G. Lapadula, Zito Luvumbo N. Bagnolini, Ł. Skorupski, T. Corazza, L. De Silvestri, E. Holm, J. Lucumí, G. Fabbian, L. Ferguson, T. Pobega, K. Urbański, T. Dallinga, S. Iling-Junior, J. Karlsson, D. Ndoye Squalificati A. Makoumbou - Termina il 30-10-2024 - Indisponibili L. Pavoletti - Infortunio al piede, J. Jankto - Distorsione alla caviglia C. Lykogiannis - Strappo muscolare - Rientra il 30-10-2024 , M. Erlić - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 11-11-2024 , M. Aebischer - Infortunio all'inguine, O. El Azzouzi - Infortunio al ginocchio - Rientra il 06-01-2025 , N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore Martedì 29 Ottobre 2024 ore 18:30 Lecce 4-5-1 Hellas Verona 4-4-2 Probabili titolari W. Falcone (30) A. Pelmard (2) Kialonda Gaspar (4) F. Baschirotto (6) P. Dorgu (13) S. Pierotti (50) Y. Ramadani (20) L. Coulibaly (29) H. Rafia (8) L. Banda (22) N. Krstović (9) Probabili titolari L. Montipò (1) J. Tchatchoua (38) G. Magnani (23) D. Ghilardi (87) D. Bradarić (12) D. Lazović (8) R. Belahyane (6) O. Duda (33) T. Suslov (31) D. Mosquera (35) C. Tengstedt (11) Riserve A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, A. Gallo, G. Jean, M. Kaba, E. McJannet, R. Oudin, B. Pierret, Tete Morente, A. Rebić, N. Sansone S. Perilli, D. Coppola, C. Corradi, F. Daniliuc, D. Faraoni, Dani Silva, A. Harroui, G. Kastanos, S. Serdar, A. Sishuba, F. Alidou, A. Cissè, Dailon Livramento, A. Sarr Squalificati - - Indisponibili F. Marchwiński - Distorsione alla caviglia, R. Burnete - Infortunio alla coscia, L. Hasa - Strappo muscolare, M. Berisha - Infortunio alla coscia A. Berardi - Infortunio alla spalla, P. Dawidowicz - Infortunio alla coscia, M. Frese - Infortunio al ginocchio, Y. Okou - Altro, J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 06-01-2025 Martedì 29 Ottobre 2024 ore 20:45 Milan 4-2-3-1 Napoli 4-3-3 Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) M. Thiaw (28) S. Pavlović (31) F. Terracciano (42) Y. Fofana (29) R. Loftus-Cheek (8) S. Chukwueze (21) C. Pulišić (11) N. Okafor (17) Álvaro Morata (7) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) A. Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) B. Gilmour (6) S. McTominay (8) C. Ngonge (26) R. Lukaku (11) David Neres (7) Riserve M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, Álex Jiménez, F. Tomori, M. Liberali, Y. Musah, Rafael Leão E. Caprile, C. Turi, Rafa Marín, P. Mazzocchi, Juan Jesus, M. Folorunsho, K. Kvaratskhelia, M. Politano, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin Squalificati T. Hernández - Termina il 30-10-2024 , T. Reijnders - Termina il 30-10-2024 - Indisponibili A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-03-2025 , L. Jović - Altro - Rientra il 27-10-2024 , I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 , M. Gabbia - Strappo muscolare S. Lobotka - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 04-11-2024 , N. Contini - Strappo muscolare Mercoledì 30 Ottobre 2024 ore 18:30 Empoli 3-1-4-2 Inter 3-5-2 Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) A. Ismajli (34) M. Viti (21) A. Grassi (5) E. Gyasi (11) G. Pezzella (3) J. Fazzini (10) T. Anjorin (8) L. Colombo (29) O. Solbakken (17) Probabili titolari Y. Sommer (1) B. Pavard (28) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) M. Darmian (36) N. Barella (23) H. Mkhitaryan (22) D. Frattesi (16) F. Dimarco (32) M. Thuram (9) Lautaro Martínez (10) Riserve F. Brancolini, J. Seghetti, L. Cacace, M. De Sciglio, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, L. Belardinelli, N. Haas, L. Henderson, Y. Maleh, E. Ekong, I. Konate, P. Pellegri R. Di Gennaro, Josep Martínez, Y. Bisseck, D. Dumfries, T. Palacios, T. Berenbruch, M. Arnautović, J. Correa, M. Taremi Squalificati - - Indisponibili T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-10-2024 , S. Perisan - Distorsione alla caviglia, S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia, S. Esposito - Infortunio alla coscia F. Acerbi - Infortunio alla coscia - Rientra il 08-11-2024 , H. Çalhanoğlu - Infortunio alla coscia, Carlos Augusto - Lesione al tendine del ginocchio Mercoledì 30 Ottobre 2024 ore 18:30 Venezia 3-4-2-1 Udinese 3-5-2 Probabili titolari F. Stanković (35) J. Idzes (4) M. Svoboda (30) R. Haps (5) F. Zampano (7) A. Duncan (32) M. Kofod Andersen (38) M. Ellertsson (77) G. Oristanio (11) G. Busio (6) J. Pohjanpalo (20) Probabili titolari M. Okoye (40) C. Kabasele (27) J. Bijol (29) I. Touré (95) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) M. Payero (5) H. Kamara (11) K. Davis (9) L. Lucca (17) Riserve M. Grandi, J. Joronen, Bruno, G. Altare, A. Candela, F. Carboni, R. Sagrado, J. Schingtienne, I. Doumbia, S. El Haddad, H. Nicolussi, J. Yeboah, D. Črnigoj, C. Gytkjær, A. Raimondo D. Padelli, R. Sava, J. Abankwah, E. Ebosse, L. Giannetti, M. Palma, J. Zemura, Rui Modesto, Oier Zarraga, Iker Bravo, D. Pizarro, Brenner Squalificati - - Indisponibili M. Šverko - Strappo muscolare - Rientra il 28-10-2024 , B. Bjarkason - Infortunio all'inguine - Rientra il 25-11-2024 A. Sánchez - Infortunio all'inguine - Rientra il 03-11-2024 , Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, F. Thauvin - Altro, J. Ekkelenkamp - Altro, T. Kristensen - Lesione al polpaccio, A. Atta - Strappo muscolare Mercoledì 30 Ottobre 2024 ore 20:45 Atalanta 3-4-2-1 Monza 3-4-2-1 Probabili titolari M. Carnesecchi (29) B. Djimsiti (19) I. Hien (4) S. Kolašinac (23) D. Zappacosta (77) Éderson (13) M. de Roon (15) M. Ruggeri (22) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) M. Retegui (32) Probabili titolari S. Turati (30) A. Izzo (4) Pablo Marí (22) A. Carboni (44) Pedro Pereira (13) M. Pessina (32) A. Bianco (42) G. Kyriakopoulos (77) Dany Mota (47) G. Caprari (10) M. Đurić (11) Riserve F. Rossi, Rui Patrício, R. Bellanova, P. Comi, B. Godfrey, R. Tolói, J. Cuadrado, M. Palestra, M. Pašalić, L. Samardžić, F. Steffanoni, I. Sulemana, N. Zaniolo A. Mazza, S. Pizzignacco, L. Caldirola, D. D'Ambrosio, N. Postiglione, E. Scaramelli, M. Valoti, P. Ciurria, O. Forson, D. Maldini, M. Marić, S. Vignato Squalificati - W. Bondo - Termina il 31-10-2024 Indisponibili G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-02-2025 , M. Brescianini - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 01-11-2024 , G. Scalvini - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 19-11-2024 A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 11-11-2024 , S. Sensi - Strappo muscolare, A. Petagna - Altro Mercoledì 30 Ottobre 2024 ore 20:45 Juventus 4-3-3 Parma 4-1-4-1 Probabili titolari M. Di Gregorio (29) N. Savona (37) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) J. Cabal (32) K. Thuram (19) M. Locatelli (5) N. Fagioli (21) A. Cambiaso (27) D. Vlahović (9) K. Yıldız (10) Probabili titolari Z. Suzuki (31) W. Coulibaly (26) E. Delprato (15) B. Balogh (4) E. Valeri (14) Adrián Bernabé (10) D. Man (98) S. Sohm (19) Hernani (27) M. Cancellieri (22) A. Bonny (13) Riserve M. Perin, C. Pinsoglio, J. Rouhi, Danilo, V. Adžić, T. Weah, S. Mbangula L. Chichizola, E. Corvi, G. Di Chiara, G. Leoni, L. Valenti, N. Estévez, D. Camara, A. Hainaut, M. Keita, P. Almqvist, A. Benedyczak, G. Charpentier, A. Haj Mohamed, V. Mihăilă Squalificati P. Pogba - Indisponibili A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-12-2024 , T. Koopmeiners - Altro - Rientra il 31-10-2024 , Douglas Luiz - Infortunio alla coscia - Rientra il 31-10-2024 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 Y. Osorio - Infortunio alla schiena, A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore, M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 20-02-2025 Giovedì 31 Ottobre 2024 ore 18:30 Genoa 4-2-3-1 Fiorentina 4-2-3-1 Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) A. Vogliacco (14) J. Vásquez (22) A. Matturro (33) M. Frendrup (32) F. Miretti (23) A. Zanoli (59) M. Thorsby (2) Aarón Martín (3) A. Pinamonti (19) Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) E. Bove (4) Y. Adli (29) A. Colpani (23) L. Beltrán (9) C. Kouamé (99) M. Kean (20) Riserve D. Sommariva, F. Stolz, H. Ahanor, A. Marcandalli, B. Norton-Cuffy, F. Accornero, M. Badelj, E. Bohinen, P. Masini, F. Melegoni, J. Ekhator, G. Pereiro, L. Venturino T. Martinelli, P. Terracciano, L. Baroncelli, C. Biraghi, M. Kayode, L. Martínez Quarta, F. Parisi, J. Ikoné, A. Richardson, R. Sottil Squalificati - - Indisponibili R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia, M. Bani - Infortunio alla coscia - Rientra il 01-11-2024 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia, P. Gollini - Infortunio all'anca, Junior Messias - Strappo muscolare, K. De Winter - Infortunio alla coscia - Rientra il 14-11-2024 , Vítinha - Altro - Rientra il 05-11-2024 , D. Ankeye - Distorsione alla caviglia A. Guðmundsson - Infortunio alla coscia - Rientra il 25-11-2024 , R. Mandragora - Infortunio al ginocchio, M. Pongračić - Infortunio alla coscia, M. Moreno - Infortunio alla coscia Giovedì 31 Ottobre 2024 ore 20:45 Como 4-2-3-1 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari E. Audero (1) E. Goldaniga (5) A. Dossena (13) M. Kempf (2) Alberto Moreno (18) L. Mazzitelli (36) M. Perrone (23) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Patric (4) Mario Gila (34) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) B. Dia (19) T. Noslin (14) V. Castellanos (11) Riserve Pepe Reina, F. Barba, Fellipe Jack, M. Sala, Ali Jasim, D. Baselli, M. Braunöder, A. Iovine, S. Verdi, L. da Cunha, A. Belotti, A. Cerri, A. Gabrielloni A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, L. Pellegrini, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, M. Vecino, Pedro, L. Tchaouna Squalificati - - Indisponibili Sergi Roberto - Strappo muscolare, B. Kone - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 M. Lazzari - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 05-11-2024 Giovedì 31 Ottobre 2024 ore 20:45 Roma 3-5-1-1 Torino 3-5-2 Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) E. Ndicka (5) Angeliño (3) Z. Çelik (19) N. Pisilli (61) B. Cristante (4) L. Pellegrini (7) N. Zalewski (59) P. Dybala (21) A. Dovbyk (11) Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) Saúl Coco (23) G. Maripán (13) A. Masina (5) S. Walukiewicz (4) N. Vlašić (10) K. Linetty (77) S. Ricci (28) V. Lazaro (20) C. Adams (18) A. Sanabria (9) Riserve R. Bellucci, M. Ryan, Saud Abdulhamid, S. Dahl, M. Hummels, Buba Sangaré, T. Baldanzi, M. Koné, E. Le Fée, L. Paredes, E. Shomurodov A. Donnarumma, A. Paleari, C. Bianay Balcot, A. Dembélé, M. Pedersen, M. Vojvoda, A. Ciammaglichella, G. Gineitis, A. Tamèze, T. Gabellini, Y. Karamoh, A. Njie Squalificati Hermoso - Termina il 01-11-2024 - Indisponibili S. El Shaarawy - Lesione al polpaccio - Rientra il 28-10-2024 D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore, B. Sosa - Infortunio alla coscia, P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 26-10-2024 , I. Ilić - Altro, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-12-2024

Tutte le partite di questa giornata