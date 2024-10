Le probabili formazioni della 8a giornata: grossi dubbi per la Juve e il Milan in ruoli fondamentali

Serie A 2024-25, 8° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

L’8a giornata di campionato presenta alcuni match di grande importanza per la classifica. In particolare le squadre devono fare i conti da un lato con i reduci dalla sosta delle Nazionali, che ha provocato la solita raffica di infortuni e dall’altro con gli impegni della prossima settimana nelle coppe europee, senza contare chi ha già l’infermeria piena per altre ragioni o chi ha squalificati di peso. In particolare il Milan, impegnato in casa contro l’Udinese non avrà a disposizione Hernandez appiedato dal Giudice Sportivo, ma con tutta una serie di ko specie nella zona mediana di campo. Fonseca ha i suoi grattacapi. Non sta molto meglio la Juve che contro una Lazio lanciatissima, deve fare a meno di pezzi da 90 come Bremer, Koopmeiners, McKennie e Coinceicao: Motta dovrà inventarsi l’impossibile per mettere in campo un undici competitivo. Per il big match Roma-Inter invece i giallorossi dovranno rinunciare a Dybala, mentre Inzaghi sembra orientato a sostituire Barella con il gemello Frattesi.

Tutte le probabili formazioni

Sabato 19 Ottobre 2024 ore 15:00 Como 4-2-3-1 Parma 4-2-3-1 Probabili titolari E. Audero (1) A. Iovine (6) A. Dossena (13) M. Kempf (2) Alberto Moreno (18) Sergi Roberto (20) M. Perrone (23) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Probabili titolari Z. Suzuki (31) A. Hainaut (20) E. Delprato (15) B. Balogh (4) E. Valeri (14) Adrián Bernabé (10) S. Sohm (19) D. Man (98) Hernani (27) V. Mihăilă (28) A. Bonny (13) Riserve Pepe Reina, F. Barba, E. Goldaniga, Fellipe Jack, M. Sala, D. Baselli, M. Braunöder, Y. Engelhardt, L. Mazzitelli, S. Verdi, L. da Cunha, A. Belotti, A. Gabrielloni L. Chichizola, E. Corvi, G. Di Chiara, G. Leoni, Y. Osorio, L. Valenti, D. Camara, M. Keita, P. Almqvist, M. Cancellieri, G. Charpentier, A. Haj Mohamed Squalificati - W. Coulibaly - Termina il 20-10-2024 Indisponibili A. Cerri - Infortunio alla gamba - Rientra il 20-10-2024 , B. Kone - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 N. Estévez - Infortunio alla coscia, A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore, M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 20-02-2025 Sabato 19 Ottobre 2024 ore 15:00 Genoa 3-5-2 Bologna 4-3-3 Probabili titolari N. Leali (1) K. De Winter (4) A. Vogliacco (14) J. Vásquez (22) A. Zanoli (59) M. Thorsby (2) E. Bohinen (8) F. Miretti (23) Aarón Martín (3) J. Ekhator (21) A. Pinamonti (19) Probabili titolari F. Ravaglia (34) E. Holm (2) S. Beukema (31) M. Erlić (5) C. Lykogiannis (22) M. Aebischer (20) R. Freuler (8) N. Moro (6) R. Orsolini (7) S. Castro (9) D. Ndoye (11) Riserve D. Sommariva, A. Marcandalli, A. Matturro, B. Norton-Cuffy, S. Sabelli, F. Accornero, L. Kasa, P. Masini, F. Melegoni, D. Ankeye N. Bagnolini, Ł. Skorupski, N. Casale, T. Corazza, L. De Silvestri, Juan Miranda, S. Posch, G. Fabbian, K. Urbański, T. Dallinga, B. Domínguez, S. Iling-Junior, J. Karlsson, J. Odgaard Squalificati - - Indisponibili M. Badelj - Infortunio alla coscia, R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia, M. Bani - Infortunio alla coscia - Rientra il 28-10-2024 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia, P. Gollini - Infortunio all'anca, Junior Messias - Strappo muscolare, M. Frendrup - Infortunio alla coscia, Vítinha - Altro - Rientra il 05-11-2024 L. Ferguson - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 , O. El Azzouzi - Infortunio al ginocchio, N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore Sabato 19 Ottobre 2024 ore 18:00 Milan 4-2-3-1 Udinese 3-5-2 Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) M. Gabbia (46) F. Tomori (23) F. Terracciano (42) Y. Fofana (29) T. Reijnders (14) C. Pulišić (11) Álvaro Morata (7) Rafael Leão (10) T. Abraham (90) Probabili titolari M. Okoye (40) C. Kabasele (27) J. Bijol (29) I. Touré (95) K. Ehizibue (19) Oier Zarraga (6) J. Karlström (25) J. Ekkelenkamp (32) J. Zemura (33) L. Lucca (17) Brenner (22) Riserve N. Raveyre, L. Torriani, Álex Jiménez, S. Pavlović, M. Thiaw, Y. Musah, K. Zeroli, F. Camarda, N. Okafor D. Padelli, R. Sava, J. Abankwah, E. Ebosse, L. Giannetti, H. Kamara, M. Palma, A. Atta, Rui Modesto, Iker Bravo, K. Davis Squalificati T. Hernández - Termina il 27-10-2024 - Indisponibili A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-03-2025 , M. Sportiello - Infortunio alla mano, R. Loftus-Cheek - Strappo muscolare, D. Calabria - Lesione al polpaccio, I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 , S. Chukwueze - Infortunio al ginocchio A. Sánchez - Infortunio all'inguine - Rientra il 20-10-2024 , Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 21-10-2024 , F. Thauvin - Infortunio alla gamba, M. Payero - Distorsione alla caviglia, T. Kristensen - Strappo muscolare, D. Pizarro - Strappo muscolare Sabato 19 Ottobre 2024 ore 20:45 Juventus 4-2-3-1 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari M. Di Gregorio (29) N. Savona (37) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) J. Cabal (32) N. Fagioli (21) M. Locatelli (5) A. Cambiaso (27) K. Yıldız (10) S. Mbangula (51) D. Vlahović (9) Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Patric (4) A. Romagnoli (13) Nuno Tavares (30) N. Rovella (6) M. Vecino (5) G. Isaksen (18) B. Dia (19) M. Zaccagni (10) V. Castellanos (11) Riserve M. Perin, C. Pinsoglio, J. Rouhi, Danilo, Arthur, Douglas Luiz, K. Thuram, L. Anghelè A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, Mario Gila, L. Pellegrini, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, T. Noslin, Pedro, L. Tchaouna Squalificati P. Pogba - Indisponibili A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-12-2024 , T. Koopmeiners - Altro, W. McKennie - Strappo muscolare, T. Weah - Distorsione alla caviglia, Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 , V. Adžić - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-11-2024 M. Lazzari - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 05-11-2024 , M. Guendouzi - Infortunio al piede Domenica 20 Ottobre 2024 ore 15:00 Lecce 4-2-3-1 Fiorentina 4-2-3-1 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) Kialonda Gaspar (4) F. Baschirotto (6) A. Gallo (25) B. Pierret (75) Y. Ramadani (20) P. Dorgu (13) L. Coulibaly (29) A. Rebić (3) N. Krstović (9) Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) D. Cataldi (32) Y. Adli (29) A. Colpani (23) A. Guðmundsson (10) E. Bove (4) L. Beltrán (9) Riserve A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, G. Jean, A. Pelmard, F. Marchwiński, E. McJannet, R. Oudin, H. Rafia, Tete Morente, S. Pierotti, N. Sansone T. Martinelli, P. Terracciano, L. Baroncelli, C. Biraghi, M. Kayode, L. Martínez Quarta, M. Moreno, F. Parisi, J. Ikoné, A. Richardson, C. Kouamé, R. Sottil Squalificati - - Indisponibili L. Banda - Infortunio al ginocchio, R. Burnete - Altro, M. Kaba - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-10-2024 , L. Hasa - Strappo muscolare, M. Berisha - Infortunio alla coscia R. Mandragora - Infortunio al ginocchio, M. Pongračić - Infortunio alla coscia, M. Kean - Infortunio alla schiena Domenica 20 Ottobre 2024 ore 15:00 Venezia 3-5-2 Atalanta 3-4-2-1 Probabili titolari J. Joronen (1) J. Idzes (4) M. Svoboda (30) M. Šverko (33) A. Candela (27) I. Doumbia (97) H. Nicolussi (14) G. Busio (6) R. Haps (5) G. Oristanio (11) J. Pohjanpalo (20) Probabili titolari M. Carnesecchi (29) M. de Roon (15) I. Hien (4) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) Éderson (13) M. Pašalić (8) D. Zappacosta (77) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) M. Retegui (32) Riserve M. Grandi, Bruno, F. Stanković, G. Altare, F. Carboni, R. Sagrado, J. Schingtienne, F. Zampano, S. El Haddad, M. Ellertsson, M. Kofod Andersen, J. Yeboah, D. Črnigoj, C. Gytkjær, A. Raimondo F. Rossi, Rui Patrício, P. Comi, B. Godfrey, J. Cuadrado, M. Palestra, L. Samardžić, I. Sulemana, V. Vlahović, N. Zaniolo Squalificati - - Indisponibili A. Duncan - Strappo muscolare - Rientra il 21-10-2024 , B. Bjarkason - Lesione al tendine del ginocchio R. Tolói - Infortunio alla coscia - Rientra il 21-10-2024 , B. Djimsiti - Infortunio all'anca, G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-02-2025 , M. Brescianini - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 21-10-2024 , M. Ruggeri - Infortunio al ginocchio, G. Scalvini - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 19-11-2024 Domenica 20 Ottobre 2024 ore 18:00 Cagliari 4-2-3-1 Torino 3-5-2 Probabili titolari S. Scuffet (22) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) T. Augello (3) M. Adopo (8) M. Prati (16) N. Zortea (19) N. Viola (10) M. Felici (97) R. Piccoli (91) Probabili titolari A. Paleari (1) M. Vojvoda (27) Saúl Coco (23) A. Masina (5) M. Pedersen (16) S. Ricci (28) K. Linetty (77) G. Gineitis (66) B. Sosa (24) A. Sanabria (9) C. Adams (18) Riserve G. Ciocci, A. Sherri, V. Iliev, Paulo Azzi, J. Palomino, A. Deiola, G. Gaetano, R. Marin, Zito Luvumbo M. Brezzo, A. Donnarumma, F. Plaia, A. Dembélé, S. Perciun, A. Tamèze, N. Vlašić, Y. Karamoh Squalificati - G. Maripán - Termina il 21-10-2024 Indisponibili L. Pavoletti - Infortunio al piede, G. Lapadula - Infortunio all'anca, J. Jankto - Distorsione alla caviglia, A. Makoumbou - Infortunio al ginocchio, A. Obert - Infortunio all'inguine D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore, V. Lazaro - Infortunio alla coscia, V. Milinković-Savić - Infortunio al ginocchio, P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 21-10-2024 , I. Ilić - Altro, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , A. Ciammaglichella - Infortunio all'inguine - Rientra il 21-10-2024 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-12-2024 , A. Njie - Infortunio all'inguine - Rientra il 21-10-2024 Domenica 20 Ottobre 2024 ore 20:45 Roma 3-4-2-1 Inter 3-5-2 Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) E. Ndicka (5) Angeliño (3) Z. Çelik (19) M. Koné (17) B. Cristante (4) N. Zalewski (59) M. Soulé (18) L. Pellegrini (7) E. Shomurodov (14) Probabili titolari Y. Sommer (1) Y. Bisseck (31) F. Acerbi (15) A. Bastoni (95) M. Darmian (36) D. Frattesi (16) H. Çalhanoğlu (20) H. Mkhitaryan (22) F. Dimarco (32) M. Thuram (9) Lautaro Martínez (10) Riserve R. Bellucci, M. Ryan, Saud Abdulhamid, S. Dahl, Hermoso, Buba Sangaré, T. Baldanzi, E. Le Fée, L. Paredes, N. Pisilli R. Di Gennaro, Josep Martínez, D. Dumfries, T. Palacios, B. Pavard, Carlos Augusto, S. de Vrij, K. Asllani, M. Arnautović, J. Correa, M. Taremi Squalificati - - Indisponibili S. El Shaarawy - Lesione al polpaccio - Rientra il 26-10-2024 , P. Dybala - Strappo muscolare, A. Dovbyk - Infortunio al ginocchio P. Zieliński - Infortunio alla coscia, N. Barella - Infortunio alla coscia - Rientra il 21-10-2024 , T. Buchanan - Infortunio alla gamba - Rientra il 21-10-2024 Lunedì 21 Ottobre 2024 ore 20:45 Hellas Verona 4-2-3-1 Monza 3-4-2-1 Probabili titolari L. Montipò (1) J. Tchatchoua (38) G. Magnani (23) D. Ghilardi (87) D. Bradarić (12) O. Duda (33) R. Belahyane (6) D. Lazović (8) T. Suslov (31) Dailon Livramento (14) C. Tengstedt (11) Probabili titolari S. Pizzignacco (21) A. Izzo (4) Pablo Marí (22) A. Carboni (44) Pedro Pereira (13) W. Bondo (38) A. Bianco (42) G. Kyriakopoulos (77) Dany Mota (47) D. Maldini (14) M. Đurić (11) Riserve A. Berardi, S. Perilli, D. Coppola, C. Corradi, F. Daniliuc, D. Faraoni, Y. Okou, Dani Silva, G. Kastanos, A. Sishuba, J. Ajayi, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, A. Sarr A. Mazza, A. Vailati, L. Caldirola, D. D'Ambrosio, M. Pessina, M. Valoti, G. Caprari, P. Ciurria, O. Forson, M. Marić, K. Maussi Martins Squalificati - - Indisponibili P. Dawidowicz - Altro, S. Serdar - Strappo muscolare - Rientra il 22-10-2024 , A. Harroui - Altro - Rientra il 22-10-2024 , M. Frese - Infortunio al ginocchio, J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 06-01-2025 A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 13-11-2024 , R. Gagliardini - Altro - Rientra il 22-10-2024 , S. Sensi - Strappo muscolare - Rientra il 22-10-2024 , A. Petagna - Altro - Rientra il 22-10-2024 , S. Birindelli - Strappo muscolare, S. Vignato - Infortunio alla spalla - Rientra il 22-10-2024

Tutte le partite di questa giornata