17-09-2022 08:26

La prima espulsione subita in carriera non va ancora giù a Rafael Leao. L’attaccante portoghese del Milan sarà costretto ad assistere dalla tribuna alla super-sfida contro il Napoli a causa dell’ingenuo cartellino rosso rimediato nell’ultimo turno di campionato in casa della Sampdoria.

Leao e la rabbia per l’assenza in Milan-Napoli

Una doppia ammonizione che ha amareggiato non poco l’mvp dello scorso campionato, reo di un fallo ritenuto da molti veniale nel primo tempo su Alex Ferrari, ma punito con il cartellino giallo dall’arbitro Fabbri, e poi di una rovesciata quantomeno incauta tramutatasi in gioco pericoloso nella ripresa ai danni dello stesso Ferrari, che ha lasciato in 10 uomini il Milan a Marassi, ma che ha soprattutto privato Pioli della propria stella in vista del match contro la squadra di Spalletti, secondo snodo del campionato del Milan dopo quello brillantemente superato nel derby.

Leao furioso con l’arbitro di Salernitana-Lecce: il tweet

In casa Milan nessuno ha contestato apertamente la decisione dell’arbitro, anche se Pioli nel post-partita ha lamentato la diversa attitudine dei fischietti europei rispetto a quelli italiani, che spezzettano troppo il gioco fischiando anche contatti che non dovrebbero essere ritenuti fallosi, ma la riprova che Rafa Leao non ha ancora digerito quel provvedimento disciplinare è arrivata da un tweet pubblicato dal portoghese nella serata di venerdì, evidentemente passata da Leao a guardare l’anticipo di Serie A tra Salernitana e Lecce. Quando l’arbitro non ha punito con l’ammonizione un intervento del neo nazionale Mazzocchi, difensore della Salernitana, molto simile a quello costato il secondo giallo a Leao contro la Samp il portoghese ha pubblicato un tweet sibillino, senza parole, ma con il solo emoticon dello sguardo. Una polemica sottile, che non è sfuggita all’attenzione dei tifosi del Milan.

Milan, per Leao seconda partita saltata in Serie A per squalifica

Quella contro il Napoli sarà la seconda partita che Leao salterà in Serie A per squalifica, dopo quella del gennaio 2021 a Cagliari, quando il portoghese fu fermato dal Giudice Sportivo per cumulo di ammonizioni. In tutta la propria carriera italiana, iniziata nel 2019, l’ex Lille aveva subito 10 cartellini prima dei due contro la Sampdoria, l’ultimo dei quali per proteste nei minuti di recupero del convulso derby vinto 4-2 lo scorso 3 settembrr.