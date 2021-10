Leao: "Quest'anno ho la testa giusta"

18-10-2021 15:16

L’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro il Porto: “Cosa è cambiato in me quest’anno? Credo che la cosa che mi era mancata era la continuità. Oggi sono più continuo, grazie ai miei compagni e al mister”.

“Sento la fiducia dei compagni, dell’allenatore e dei dirigenti. Quest’anno sento tanta fiducia e ho la testa giusta, so che posso fare la differenza in ogni momento della partita e so che posso dribblare l’avversario. Cerco di fare un assist o un gol. La fiducia di tutti mi ha dato molto”.

Leao è un ex dello Sporting Lisbona, grande rivale del Porto: “E’ sempre difficile affrontarli, ma domani per me e i miei compagni sarà una finale: vogliamo vincere e fare punti per andare avanti”.

