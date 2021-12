Baroni: "Con lo Spezia per qualcuno l'occasione di diventare titolare"

15-12-2021 14:06

Il cammino verso il match di lunedi contro il Vicenza, è segnato dalla partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia.

Proprio il tecnico dei salentini, Marco Baroni, ha parlato alla vigilia del match di domani sottolineando aspetti importanti. “Quando c’è una competizione importante con la possibilità di passare il turno e andare a giocare in un grande stadio non vedo perché non debbano esserci motivazioni. Voglio una partita vera e una prestazione importante”.

Il mister ha già le idee piuttosto chiare su quella che sarà la formazione che probabilmente scenderà in campo al Picco: “Non parlo di turnover, ma ci saranno chance per i giocatori che hanno trovato meno spazio. In porta giocherà Bleve, poi sicuramente giocheranno Listkowski, Rodriguez e Olivieri in attacco. Quest’ultimo partirà ancora come punta centrale dove non sta facendo male secondo me. Rodriguez centrale è una soluzione, ma io cerco di metterlo nelle condizioni migliori perché nel nostro sistema di gioco la punta svolge un lavoro importante, riceve spalle alla porta con la pressione dell’avversario.”

Infine il tecnico del Lecce è chiarisismo su cosa può dare ai giocatori un match come quello di domani contro lo Spezia. “Questa partita poi può rappresentare l’occasione per qualcuno di conquistare una maglia da titolare, non ho preclusioni verso nessuno e penso che il calcio del futuro sia fatto di un gruppo nel quale tutti si sentono importanti, a prescindere dal minutaggio”.

OMNISPORT