Lecce, Baroni: "La fortuna tornerà dalla nostra parte"

Il tecnico dei pugliesi ha commentato il ko in casa del Milan, conscio che con queste prestazioni i bei risultati torneranno.

23-04-2023 21:15

Il momento negativo in termini di risultati per il Lecce continua, tanto che ora i punti di vantaggio sul Verona terzultimo sono soltanto due. Ma anche dopo il ko per 2-0 in casa del Milan, il tecnico Marco Baroni è fiducioso sul fatto che ne verranno fuori: “Il rammarico c’è quando una squadra perde, ma abbiamo fatto un’ottima partita. Questo deve essere il nostro spirito, da qui alla fine. In questo modo, sono convinto che girerà“.

Ai microfoni di Dazn, Baroni ha quindi aggiunto: “Abbiamo lavorato per soffrire e ora c’è la voglia di venirne fuori. Con queste prestazioni gli episodi non possono essere sempre negativi. Insistiamo ancora più convinti“. Tra due settimane la sfida interna proprio contro il Verona, che sarà decisiva. Così Baroni: “Abbiamo partite in casa che non possiamo sbagliare. Dobbiamo lavorare e farci trovare pronti”.