Lecce, Baroni sfida il Monza

Il tecnico del Lecce Marco Baroni parla alla vigilia del match di Serie B contro il Monza: “Affrontiamo una squadra importante che ha fatto investimenti importanti. È una squadra forte che piano piano sta trovando certezze di squadra. Noi dobbiamo guardare alla nostra prestazione. Dobbiamo fare una gara di livello per dare continuità, abbiamo la voglia e il dovere di centrare una prestazione di altissimi contenuti sia fisico che mentali”.

La situazione degli infortunati: “Paganini ha saltato due giorni per una contusione. Tuia ha sempre svolto un lavoro differenziato, oggi è stato l’unico giorno che è rientrato con noi: abbiamo preferito fargli fare un lavoro a parte, ma possiamo dire che è recuperato e potrebbe giocare. Domani partirà Barreca dal primo minuto. Gallo ha avuto un riacutizzarsi del problema che ha avuto qualche tempo fa, si è fermato ieri e abbiamo deciso di non portarlo. Dermaku è disponibile, il nostro obiettivo è farlo scendere in campo dopo la sosta. Vediamo che succede, ma non giocherà dal primo minuto. Majer probabilmente potrebbe partire dal primo minuto”.

OMNISPORT | 30-09-2021 16:20