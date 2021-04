Lecce, Corini: "A Vicenza per ripartire"

Dopo il ko interno subito contro la Spal, la squadra di Eugenio Corini è pronta a ripartire. I salentini sono chiamati ad una immediata reazione per tenere il ritmo alto che fin qui li ha contraddistinti e regalato – con merito – la seconda posizione in classifica.

Propio mister Corini ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Vicenza dove la squadra vorrà rifarsi immediatamente dopo la sconfitta interna con la SPAL: “La squadra ha metabolizzato bene la sconfitta, ci attendono cinque gare da affrontare al meglio in questo finale di stagione, senza farci distrarre. Servirà cattiveria contro un’avversaria tosta, ma noi abbiamo una gran rabbia dopo il ko con la SPAL e vogliamo trasferirla sul campo per ripartire. In un’annata particolare come questa il lavoro è cambiato per tutti, per questo il gruppo è ancora più importante. Il Vicenza è una squadra neopromossa che sta facendo un ottimo campionato, ultimamente ha cambiato modulo e leggo che ha qualche defezione davanti, ma ha tante soluzioni tecniche e tattiche vista la rosa. Sono avversario solido e giocano in modo molto aggressivo, vengono da due ko e per questo saranno ancora più aggressivi”.

Di seguito i convocati per la trasferta veneta di domani: assenti Monterisi, Maselli e Borbei impegnati con la Primavera, lo squalificato Nikolov e gli infortunati Adjapong, Felici e Listkovski, recuperato invece Pettinari. Nonostante l’indisponibilità partirà con il gruppo il capitano Marco Mancosu che vuole far sentire la sua vicinanza ai compagni in un momento delicato della stagione. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito,

Difensori: Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Dermaku, Gallo, Calderoni

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Bjorkengren, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Rodriguez

OMNISPORT | 16-04-2021 13:25