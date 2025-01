Lecce-Inter, i sospetti del web: "Chiamate l'ufficio indagini". Ansia per Barella, bufera su Dorgu

I clamorosi errori dei salentini scatenano i tifosi del Napoli e della Juventus. Ma a fine partita sono i supporter nerazzurri a temere il peggio dopo un contrasto.

Tutto facile per l’Inter al Via del Mare contro il Lecce. Anche troppo, per una larga parte degli appassionati sui social. La passeggiata nel Salento degli uomini di Inzaghi, che hanno liquidato l’undici di Giampaolo con un perentorio 0-4, ha scatenato veleni e sospetti. Vittoria comoda e pesante, visto che i nerazzurri hanno dimezzato lo svantaggio in classifica dal Napoli: dai sei a tre punti, aspettando sempre il completamento della partita contro la Fiorentina, interrotta al 17′ del primo tempo per il malore di Bove.

Errori in serie del Lecce e l’Inter dilaga

Per molti utenti sui social – ma ovviamente si tratta di un’esagerazione – andrebbe allertato l’ufficio indagini della FIGC. Troppi, infatti, gli errori commessi dalla formazione di casa nel corso di un primo tempo a senso unico, in cui l’Inter ha usufruito di insospettabili praterie nella metà campo avversaria. Il primo errore di Pierret al 6′: appoggio sbagliato all’indietro, pallone regalato a Thuram e assist comodo per il vantaggio di Frattesi. Al 39′, clamoroso il passaggio sbagliato da Dorgu trasformato poi da Lautaro nel raddoppio. In mezzo due gol annullati all’Inter e una difesa leccese colabrodo. Nella ripresa, poi, in rapida successione altre due reti concesse con leggerezza dai salentini ai campioni d’Italia.

Putiferio sul web, ce n’è anche per Giampaolo

Lo ripetiamo, a scanso di equivoci: l’Inter ha vinto facilmente a Lecce semplicemente perché è molto più forte. Vallo a spiegare, però, ai tanti che stanno malignano sul web. “Errori clamorosi, ridicoli per la massima serie, che falsano una partita e la lotta al vertice”, scrive Paolo. “Chiamate l’ufficio indagini”, la richiesta di un tifoso del Napoli. “Un allenamento, una sgambata e nulla più: ma si può?”, chiede sarcasticamente un supporter della Juventus. Critiche anche a Giampaolo: “Di solito si rifugia in saggi catenaccioni, stavolta tutti avanti e spazi clamorosi regalati all’Inter”, la stangata di Gianmarco.

Dorgu-Barella, rischio infortunio per il nerazzurro

Non è stata tutte rose e fiori, però, per l’Inter e i suoi tifosi. Un grosso spavento nel finale l’ha procurato il contrasto – del tutto fortuito – tra Dorgu e Barella, col guerriero del centrocampo nerazzurro che si è accasciato sul terreno facendo temere il peggio. Poi, per fortuna, s’è rialzato in piedi ed è rientrato dopo un paio di minuti, tranquillizzando tutti. Ma intanto sui social si era già scatenata la bufera. “Barella, ho perso 10 anni di vita”. E anche: “A Dorgu Conte avrà spiegato bene cosa doveva fare“. O ancora: “Dorgu sopravvalutato, scarso e anche pericoloso a quanto pare”. Oppure: “Il grande fenomeno valutato 50 milioni ha regalato un gol e a momenti azzoppava Barella”.