Calciomercato: La Juve tra Kelly e Todibo, Fagioli piace al Parma, Torino su Simeone

Bianconeri vigili alla ricerca di un altro difensore, Hancko è il sogno. Il Bologna fa muro su Orsolini e Ndoye, Gimenez resta in pole per il Milan

Inizia l’ultima settimana di mercato invernale, che chiuderà i battenti lunedì prossimo 3 febbraio, e scatta la caccia all’acquisto last-minute.

Quattro difensori nel mirino della Juve

Dopo aver preso Veiga per la difesa Giuntoli continua a lavorare su altre piste, sempre in prestito. Innanzitutto Lloyd Kelly del Newcastle, per il quale vorrebbe condizionare l’obbligo di riscatto al numero di presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League, anche se il club inglese al momento non apre a questa ipotesi. Un po’ più fredda l’idea Todibo perché il francese al momento è alle prese con un infortunio muscolare (anche se il West Ham ha aperto al prestito) mentre resiste la soluzione che porta a Empoli e al georgiano Goglichidze.

Dalla Germania, spunta anche il nome nuovo di Chabot dello Stoccarda. L’obiettivo principale resta comunque Hancko. La Juve ha già in pugno lo slovacco per la prossima stagione ma sta premendo per provare a vincere la resistenza del Feyenoord per riuscire a concretizzare l’acquisto già in questa sessione invernale. In uscita c’è il Parma su Nicolò Fagioli. Lo scrive Tuttosport. Il club gialloblù garantirebbe al centrocampista della Juve una maglia da titolare. La condizione è che i bianconeri aprano al prestito semestrale ma sull’azzurro è forte anche l’interesse del Marsiglia.

Milan, ultimo tentativo per Gimenez

Il Milan non molla Gimenez. Tutto si giocherà dunque sui bonus, al momento il club rossonero non vuole sborsare i 40 milioni di euro richiesti dal Feyenoord. Dopo il primo no – circa 30 i milioni di euro proposti -, la dirigenza rossonera ci riproverà nei prossimi giorni: a giocare un ruolo decisivo sarà anche la volontà del giocatore che ha già aperto a un trasferimento in rossonero.

Il Bologna non vuole cedere né Riccardo Orsolini né Dan Ndoye. Il Milan ha cercato con forza Orsolini, ma il club non ha mai voluto aprire a una trattativa nonostante l’inserimento di Okafor e probabilmente Chukwueze nell’affare. Su Ndoye invece, è addirittura il giocatore ad aver affermato ai propri agenti di voler finire la stagione al Bologna.

Sfuma Beto, Torino su Simeone

L’obiettivo numero uno del Torino era l’ex attaccante dell’Udinese che in questi primi sei mesi sta vestendo la maglia dell’Everton. Nel match di ieri contro il Brighton, però, l’attaccante titolare dei Toffees Carlvert-Lewin ha lasciato il campo zoppicando in seguito ad un problema fisico dopo appena 13 minuti di gioco: Moyes ha fatto entrare in campo Beto che ora potrebbe anche trovare più spazio. Per questo motivo che allora Urbano Cairo può cambiare obiettivo di mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il mirino del direttore sportivo Vagnati potrebbe tornare sulla punta del Napoli Giovanni Simeone.

Il Manchester United non molla Patrick Dorgu nonostante il muro del Lecce, che vuole 40 milioni di euro per far partire il danese. I Red Devils sono pronti a mettere sul piatto una nuova offerta. Intanto il club salentino ha raggiunto nella notte l’accordo con l’Estrela Amadora per Danilo Veiga. Il difensore portoghese (classe 2002) arriverà a titolo definitivo al Lecce.