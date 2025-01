Calciomercato: la mossa dell'Inter per Paz, idea Nico Williams per il dopo Kvara a Napoli

Intrigo a tre con Como e Real Madrid per l'argentino, Urbanski ufficiale al Monza che punta Palacios, la Fiorentina si fionda su Dennis Man

Sta per entrare nell’ultima settimana il calciomercato invernale: la finestra di gennaio chiude lunedì prossimo e si preannunciano altri fuochi d’artificio.

Triangolo Inter-Como-Real su Paz

Il Como sta dialogando con il Real Madrid per cercare di eliminare le clausole inserite in estate su Nico Paz: il diritto di recompra per le prossime 3 estati, il 50% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta. Il club è pronto a mettere sul piatto una cifra importante, 15 milioni di euro, per essere totalmente padrone del futuro del calciatore argentino. L’Inter però non appare rassegnata e potrebbe studiare una formula simile a quella che portò a Milano Brahim Diaz, sponda rossonera.

Un’operazione di fatto uguale a quella che ha scelto il Como in estate per portare Nico Paz sulla riva del Lago, ma a cifre ben più elevate. Che permetterebbero all’Inter in primis di godersi l’argentino in nerazzurro, poi eventualmente di guadagnare dal ritorno di Paz a Madrid una o due stagioni più tardi.

Il Milan alza l’offerta per Orsolini

In attesa che si sblocchi l’operazione Gimenez con il Feyenoord il Milan non molla la presa su Orsolini. I rossoneri avevano già presentato un’offerta al Bologna di 18 milioni più il cartellino di Okafor, ricevendo un secco no. Ora il Diavolo è tornato alla carica: pronti 20 milioni con Okafor più il prestito di Chukwueze per provare a sbloccare la trattativa.

Spunta Nico Williams per il Napoli

Tra Adeyemi, che resta in vantaggio, e Garnacho – per il quale il Manchester United non fa sconti – spunta anche Nico Williams per il dopo-Kvara a Napoli. Lo spagnolo ha una clausola di 58 milioni ed è un pallino di Conte.

Il Torino cerca ancora un vice-Zapata: la settimana prossima ci sarà l’assalto decisivo con l’Everton per Beto, ex Udinese. In alternativa si valutano Downs (Colonia), Cabral (Benfica) e André Silva (Lipsia).

È scattato il rinnovo automatico nel contratto di Paulo Dybala con la Roma: lo scrive il Corriere dello Sport, spiegando che nelle partite in cui la Joya ha giocato almeno un tempo, ha raggiunto il numero di minuti stabiliti nell’accordo per il prolungamento automatico. Ora Dybala è legato alla Roma fino al 2026 con un ingaggio da circa 8 milioni di euro netti l’anno, bonus compresi.

Doppio colpo Monza

Ufficiale Urbanski al Monza che è in pressing per chiudere anche per Palacios: il difensore deve essere convinto, Galliani è al lavoro. I primi giorni della prossima settimana potranno essere decisivi. Dennis Man rimane nel mirino della Fiorentina. Il club viola non ha intenzione di spingersi oltre i 10 milioni di euro, ma la richiesta del Parma è superiore e valuta il calciatore 15 milioni.