Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Gimenez, Adeyemi, Kelly, Nico Paz e Raspadori

Le trattative di Juventus, Inter, Milan, Napoli e le altre big del massimo campionato di Serie A con le percentuali di concretizzazione: borsino di oggi 24 gennaio 2025.

Dieci giorni alla fine del mercato di riparazione: di solito più ci si avvicina alla conclusione e più il fumo lascia spazio all’arrosto. Stavolta è stato diverso, qualcosa si è visto pure nelle prime fasi della finestra invernale, generalmente ricche di fuffa e povere di colpi veri. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 10.30 di venerdì 24 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Kelly Todibo Hancko INTER Nico Paz Sucic Zalewski MILAN Gimenez Disasi Lukebakio NAPOLI Adeyemi Pongracic Garnacho ROMA Gollini Raspadori Frattesi LAZIO Casadei Ngonge Fazzini ATALANTA Raspadori Goglichidze Cherki FIORENTINA Man Pablo Marì Ngonge

Juve: Cambiaso al City la chiave per il difensore

Tre volti nuovi per Motta: Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga. Ma la campagna di rafforzamento della Juve non è finita. Serve un difensore centrale, che potrebbe arrivare grazie alla lucrosa cessione di Cambiaso al Manchester City. Giuntoli sta provando a spingere sul prezzo dell’esterno, in modo da dare l’assalto poi a profili sempre più interessanti. Quello più vicino è Kelly del Newcastle, nelle ultime ore s’è riaperta la pista che porta a Todibo, il sogno però rimane Hancko.

Milan, l’obiettivo numero 1 è Gimenez. Inter su Paz

Un altro calciatore del Feyenoord, stavolta un attaccante, è l’obiettivo principale del mercato del Milan. Santiago Gimenez rappresenta il sogno di una notte di mezzo inverno di Conceicao, anche se è difficile per i rossoneri assecondare gli olandesi. Altri nomi, più sfumati, sono Disasi per la difesa e Lukebakio sugli esterni. Capitolo Inter: i nerazzurri lavorano per giugno, più che per questa stagione. E tornano a moltiplicarsi le voci su Nico Paz, il gioiellino del Como che potrebbe spostarsi nella vicina Appiano Gentile tra qualche mese.

Napoli sogna Adeyemi, Atalanta e Roma su Raspadori

L’altra concorrente Scudetto, il Napoli, è invece al lavoro per il dopo-Kvara. Garnacho costa troppo e il Manchester United non fa sconti, Adeyemi invece è un obiettivo raggiungibile anche se restio a lasciare la Bundesliga subito. Chi potrebbe lasciare i partenopei è Raspadori, inseguito dalla Roma e soprattutto dall’Atalanta. Pure Ngonge è in lista di sbarco, sul taccuino – tra le altre – della Lazio e della Fiorentina.