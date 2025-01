Pagelle Como-Udinese 4-1, top e flop: Diao e Strefezza la sbloccano, Nico Paz la chiude. Protagonista l'arbitro Cosso

La squadra di Cesc Fabregas conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza, mettendo in discesa la gara nel primo tempo. Fioccano i rossi nella ripresa

Il Como di Cesc Fabregas batte l’Udinese di Kosta Runjaic, grazie alle reti di Diao e Strefezza, che rendono vano il destro vincente di Payero, ancor prima dell’autogol di Bijol e della rete finale di Nico Paz. A mezz’ora dal termine, entrambe le squadre rimangono in dieci uomini per effetto delle espulsioni di Goldaniga, prima, e Solet, poi. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match del “Sinigaglia”, con i lariani che conquistano tre punti di platino in chiave salvezza.

Como-Udinese 4-1: Diao e Strefezza spianano la strada, Nico Paz cala il poker

Primi venti minuti horror per l’Udinese di Kosta Runjaic, schiacciata dal Como di Cesc Fabregas in avvio. I lariani raccolgono subito i frutti del loro approccio, punendo Sava con il destro vincente del neo arrivato Diao, alla seconda rete consecutiva. Malissimo Kamara nell’occasione. Caqueret e Diao impegnano ancora l’estremo difensore bianconero, mentre gli ospiti si fanno vedere al 21′ con il tandem Thauvin-Sanchez, arginato da Van der Brempt. Il belga è poi costretto a lasciare il campo per infortunio, prima del raddoppio di Strefezza, che matura su azione da calcio d’angolo.

La ripresa si apre con il bellissimo gol di Payero, che ruba palla a Strefezza sulla trequarti offensiva dell’Udinese e punisce Butez dai 20 metri. Poi, diventa protagonista l’arbitro Cosso, con due espulsioni in pochi minuti: prima Goldaniga, poi Solet. Entrambi per somma di ammonizioni, per gli interventi fallosi commessi ai danni di Payero e Cutrone. Nel finale, nonostante il forcing dei friulani, c’è spazio per l’autorete di Bijol, che buca Sava e chiude la contesa, e il poker di Nico Paz. Como che vola a quota 22, a tre lunghezze dall’Hellas Verona, che attualmente rappresenta la zona retrocessione.

Top e Flop del Como

Diao voto 7: Autentico mattatore di serata. “Stappa” l’incontro con un destro violentissimo, che si infila sotto la traversa di Sava, e poi sforna giocate d’alta scuola nell’arco dei 90 minuti. Vicino alla doppietta personale in almeno un paio di circostanze.

voto 7: Autentico mattatore di serata. “Stappa” l’incontro con un destro violentissimo, che si infila sotto la traversa di Sava, e poi sforna giocate d’alta scuola nell’arco dei 90 minuti. Vicino alla doppietta personale in almeno un paio di circostanze. Strefezza voto 6,5: Gol e assist per l’ex capitano del Lecce, che si conferma in un ottimo stato di forma. Giocatore intelligente e dotato di mezzi tecnici sopra la media, ma disattento in occasione del gol di Payero, che gli soffia la sfera sulla trequarti difensiva dei biancazzurri.

voto 6,5: Gol e assist per l’ex capitano del Lecce, che si conferma in un ottimo stato di forma. Giocatore intelligente e dotato di mezzi tecnici sopra la media, ma disattento in occasione del gol di Payero, che gli soffia la sfera sulla trequarti difensiva dei biancazzurri. Caqueret voto 6,5: È un classe 2000, ma gioca come un veterano. Fa sempre la cosa giusta, come nella situazione che porta al destro vincente di Strefezza, con un velo che vale quanto un gol. Scalda anche lui i guantoni di Sava.

Kempf voto 5,5: Fatica a prendere le misure a Thauvin, che non gli dà punti di riferimento. Frettoloso in fase di impostazione.

voto 5,5: Fatica a prendere le misure a Thauvin, che non gli dà punti di riferimento. Frettoloso in fase di impostazione. Goldaniga voto 5: Primo tempo sufficiente per l’ex Cagliari, che poi soffre l’ingresso di Lorenzo Lucca e lascia in 10 i suoi, beccandosi due gialli in pochi minuti.

voto 5: Primo tempo sufficiente per l’ex Cagliari, che poi soffre l’ingresso di Lorenzo Lucca e lascia in 10 i suoi, beccandosi due gialli in pochi minuti. Iovine voto 5,5: Entra a freddo al posto dell’infortunato Van der Brempt, ma si dimostra troppo timido in più di un’occasione. Gioca semplice, senza strafare. Non sempre un pregio.

Top e Flop dell’Udinese

Payero voto 6,5: Aggressivo nei primi 45 minuti, cinico nella ripresa. Ruba palla a Strefezza e scarica in porta il destro del 2-1, ritagliandosi un ruolo da protagonista. È sempre lui a subire il fallo che costa il secondo giallo a Goldaniga.

voto 6,5: Aggressivo nei primi 45 minuti, cinico nella ripresa. Ruba palla a Strefezza e scarica in porta il destro del 2-1, ritagliandosi un ruolo da protagonista. È sempre lui a subire il fallo che costa il secondo giallo a Goldaniga. Solet voto 6: Doppio lavoro per lui questa sera, complice la serataccia di Kamara sull’out mancino. Limita i danni nel confronto con Diao, ma guadagna anzitempo la via degli spogliatoi e ristabilisce la parità numerica. Croce e delizia.

voto 6: Doppio lavoro per lui questa sera, complice la serataccia di Kamara sull’out mancino. Limita i danni nel confronto con Diao, ma guadagna anzitempo la via degli spogliatoi e ristabilisce la parità numerica. Croce e delizia. Thauvin voto 6,5: Sempre nel vivo della manovra friulana, crea costantemente apprensione dalle parti di Butez. Tecnica sopraffina, seppur non accompagnata da estrema concretezza. Cala alla distanza.

