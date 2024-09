Lecce-Parma, moviola: profondo rosso per l’arbitro prima del finale thrilling

La prova di Guida al via del Mare nell’anticipo della quinta giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha estratto cinque cartellini

Guida, la scelta per Lecce-Parma, è reduce da un brillante Europeo in Germania: è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani dopo l’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione Guida ha arbitrato 17 giornate del campionato di Serie A, tra cui big-match come Juve-Inter e il derby di Roma della 31ª giornata, vinto dai giallorossi per 1-0. In Champions League sono 7 le partite totali dirette da Guida e in stagione ha debuttato bene in Juve-Roma ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Guida con Lecce e Parma

Nove gli incroci col Parma che non ha bei ricordi: una vittoria, due pari e sei sconfitte. Dodici precedenti con il Lecce con un bilancio di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori e ne ha espulsi 2

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Ceolin, con Cosso IV uomo, Mazzoleni al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori e ne ha espulsi due, ammoniti: Ramadani (L), Dorgu (L), Gaspar (L), Rafia (L). Espulsi: 47′ Guilbert (L), 58′ Cancellieri (P

Lecce-Parma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Primo giallo al 31′, per Ramadani per proteste. Nella ripresa al 2′ rosso diretto per Guilbert, il francese ha rifilato una gomitata a Cancellieri, Parma in superiorità numerica. Al 6′ ammonito Dorgu che commette fallo su Cancellieri. Al 9′ giallo a Gaspar per un fallo su Bonny. Al 12′ Fallo di Cancellieri su Dorgu, espulsione diretta per l’attaccante del Parma perché Guida ha giudicato l’episodio una chiara occasione da gol. Al 39′ ammonito Rafia. Finale rovente con la clamorosa rimonta del Parma in pieno recupero e la gara finisce 2-2.