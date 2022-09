Lecce, Sticchi Damian contro arbitri e VAR

12-09-2022 17:02

È uscito con alcuni rimpianti il Lecce dalla gara con il Monza. L’incontro infatti si è concluso col punteggio di 1-1 ma i salentini hanno avuto di che recriminare per alcuni episodi potenzialmente favorevoli su cui arbitri e VAR si sono espressi in maniera controversa.

“Per me è un danno grave, una partita stra-dominata che avremmo meritato di vincere e non aver avuto la possibilità di vincere soprattutto sul secondo episodio mi crea imbarazzo verso la mia tifoseria” ha affermato il Presidente giallorosso Sticchi Damiani.

“Io ogni situazione ambigua cerco di giustificarla, ma adesso sono in grave imbarazzo e mi sento di prendere in giro i miei ragazzi e non lo posso fare” ha chiosato amaro il numero uno leccese.