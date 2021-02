Lecce, un grande ex si sbilancia su Pablo Rodriguez

Con quattro gol nelle prime sei uscite in maglia giallorossa, Pablo Rodriguez sta trascinando il Lecce verso la rimonta ai piani altissimi della classifica e sta confermando quanto di buono sul suo conto si diceva al momento del suo arrivo in Salento.

Sulle qualità dello spagnolo classe 2001 scuola Real Madrid si è pronunciato un grande ex della storia giallorossa come Javier Ernesto Chevanton, intervistato da ‘Il Nuovo Quotidiano di Puglia’.

Secondo l’uruguaiano sono pochi i punti in comune tra sé e Pablo: “Abbiamo due storie diverse, come sono diversi i tempi. Questa è un’altra epoca. Io venivo da più lontano, da un’esperienza con il Danubio, nella Serie A uruguaiana con più di cinquanta gol. Pablo viene da una grandissima scuola di campioni come quella del Real Madrid e da una vittoria in Youth League. In questa stagione ha fatto i conti con qualche problema fisico, ma si è presentato andando a segno subito. Sta crescendo in fretta, in maniera esponenziale, ha sfruttato al massimo l’occasione della prima partita giocata sin dall’inizio e ora va aiutato a crescere evitando di mettergli pressione”.

“Non mi piace fare paragoni fra le mie caratteristiche e quelle di Pablo – ha concluso il miglior marcatore della storia del Lecce in Serie A insieme a Mirko Vucinic – Forse ci accomuna la velocità, ma io ero sempre nel cuore dell’area di rigore, mentre lui gioca più esterno e parte anche da lontano per arrivare in area e colpire con lucidità e precisione. ciò che ci accomuna veramente è la generosità”.

OMNISPORT | 16-02-2021 20:56